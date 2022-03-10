’Sarı Bıyık’ lakaplı Cahit Kaan Kaşıkçılar’dan yıllar sonra gelen itiraf!

"YAKALANDIK, EVDEN KOVULDUK"



Bir sefer yakalandık, o zaman da evden kovulduk. Eşi bizi uyardı 'kocam gelmeyecek' diye adam gece 3'te geldi beni otururken gördü, sopayla kovaladı. Bir minibüsümüz vardı ona doluşuyorduk. Makarnayı ben yapardım, öğlenleri hep birlikte yerdik."

"ÇOK PARA KAZANMIYORDUK"



"Çekim ekibi ve oyuncularla birlikte 10 kişi falandık. Çok para kazanmıyorduk, severek yapıyorduk bu işi. Kendimizi geçindirecek kadar kazanıyorduk. Biz bu kadar büyüyeceğini tahmin etmedik. Gazetelerden, avukat arkadaşlardan alıyorduk hikayeleri, tabii isim meslek her şey değiştiriyorduk. Şimdi bile hikaye gönderen avukatlar var."