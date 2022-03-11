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Haberler Magazin Evlenecekleri konuşuluyordu! Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi ayrıldı

Evlenecekleri konuşuluyordu! Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi ayrıldı

31 yaşındaki sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, çalkantılı aşk hayatı ve paylaşımlarıyla oldukça dikkat çekiyor. Şeyma Subaşı, bir dargın bir barışık olduğu Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile bir süredir Miami'de yaşıyor. Evlenecekleri konuşulan ünlü çiftten, kötü haber geldi. Şeyma Subaşı, sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile ayrıldıklarını sosyal medya hesabından duyurdu.

11.03.2022, 09:19 Güncelleme Tarihi: 11.03.2022, 09:20

Evlenecekleri konuşuluyordu! Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi ayrıldı

Şeyma Subaşı, İtalyan Dj Guido ile ayrıldıktan sonra mutluluğu Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'de buldu.

Evlenecekleri konuşuluyordu! Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi ayrıldı

Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi, çoğu zaman ilişkilerinde iniş ve çıkış yaşadı.

Evlenecekleri konuşuluyordu! Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi ayrıldı

İlişkilerini bir dargın bir barışık sürdüren çift, 14 Şubat paylaşımlarıyla herkesin dikkatini çekmişti.

Evlenecekleri konuşuluyordu! Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi ayrıldı

Hatta çiftin 14 Şubat'ta yaptığı paylaşım nedeniyle evleneceği bile konuşuluyordu.

Evlenecekleri konuşuluyordu! Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi ayrıldı

ÜNLÜ ÇİFT AYRILDI!

Ancak Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi'den üzen haber bugün geldi.

Evlenecekleri konuşuluyordu! Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi ayrıldı

KARARI ŞEYMA SUBAŞI DUYURDU!

Evleneceklerine kesin gözüyle bakılan çift, bugün ayrıldıklarını açıkladı. Ayrılık kararını ise ilk olarak Şeyma Subaşı duyurdu.

Evlenecekleri konuşuluyordu! Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi ayrıldı

"YAŞADIĞIMIZ ANLAŞMAZLIKLAR..."

Subaşı yaptığı paylaşımda, "Sizlerin de bildiği ve tanık olduğu gibi yaklaşık 1,5 seneidr Meedo Alsaloussi ile yaşadığımız birlikteliğimizi karşılıklı anlaşarak sonlandırma kararı aldık.

Evlenecekleri konuşuluyordu! Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi ayrıldı

Her ilişkide olabileceği gibi biz de yaşadığımız anlaşmazlıklar sonucu ilişkimizi sürdüremeyeceğimize karar verip saygı çerçevesinde yollarımızı ayırdık.

Evlenecekleri konuşuluyordu! Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi ayrıldı

Aldığımız bu karar ve yaşadığımız hassas sürece siz değerli takipçilerin ve basın mensuplarının saygı ve anlayışını rica ediyorum" ifadelerini kullandı.

Evlenecekleri konuşuluyordu! Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi ayrıldı

Öte yandan, mutluluğu Mısırlı Mohammed Alsaloussi'de bulan Şeyma Subaşı, geçtiğimiz aylarda bu ilişkisini bitirmiş ve magazin gündeminde yer almıştı.

Evlenecekleri konuşuluyordu! Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi ayrıldı

Ünlü çift, 14 Şubat'a özel paylaşımda bulunmuş ve tüm dikkatleri üzerine çekmişti.

Evlenecekleri konuşuluyordu! Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi ayrıldı

'ÇİFT EVLENİYOR MU?'

Mısırlı iş insanının bu paylaşımı 'çift evleniyor mu?' iddialarının ortaya atılmasına neden olmuştu.

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