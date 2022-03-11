Haberler Magazin Evlenecekleri konuşuluyordu! Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi ayrıldı

Evlenecekleri konuşuluyordu! Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi ayrıldı

31 yaşındaki sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, çalkantılı aşk hayatı ve paylaşımlarıyla oldukça dikkat çekiyor. Şeyma Subaşı, bir dargın bir barışık olduğu Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile bir süredir Miami'de yaşıyor. Evlenecekleri konuşulan ünlü çiftten, kötü haber geldi. Şeyma Subaşı, sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile ayrıldıklarını sosyal medya hesabından duyurdu.