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Ünlü şarkıcı Bengü çocuklarıyla yeni pozunu paylaştı!

Ünlü şarkıcı Bengü, iş insanı Selim Selimoğlu ile 2018 yılında dünyaevine girmişti. Çift, 2019 yılında kızları Zeynep'i kucağına alırken, geçtiğimiz Kasım ayında da oğulları Selim'i kucağına almıştı. Çocuklarıyla eğlenceli anlarını sosyal medya hesabından paylaşan Bengü'den yeni kare geldi. Takipçileri, o paylaşımı beğeni yağmuruna tuttu.