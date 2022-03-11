Ünlü şarkıcı Bengü çocuklarıyla yeni pozunu paylaştı!

Şarkıcı Bengü, iş insanı Selim Selimoğlu ile 2018 yılında evlenmiş, ilk bebeğini 2019 yılında kucağına almıştı. Bengü, geçtiğimiz aylarda mutluluğunu ikiye katladı.
Ünlü şarkıcı Bengü, iş insanı Selim Selimoğlu ile 2018 yılında dünyaevine girmişti. Çift, 2019 yılında kızları Zeynep'i kucağına alırken, geçtiğimiz Kasım ayında da oğulları Selim'i kucağına almıştı. Çocuklarıyla eğlenceli anlarını sosyal medya hesabından paylaşan Bengü'den yeni kare geldi. Takipçileri, o paylaşımı beğeni yağmuruna tuttu.
Şarkıcı Bengü, iş insanı Selim Selimoğlu ile 2018 yılında evlenmiş, ilk bebeğini 2019 yılında kucağına almıştı. Bengü, geçtiğimiz aylarda mutluluğunu ikiye katladı.
OĞLUNA SELİM İSMİNİ VERMİŞTİ
Ünlü şarkıcı, 1 Kasım 2021, Pazartesi günü ikinci doğumunu gerçekleştirdi. Kadın Sağlığı ve Doğum Hastalıkları Uzmanı Habibe Seyisoğlu, şu bilgileri vermiş ve, "Bugün saat 7.52'de Selim bebek dünyaya geldi.
Bengü Hanım'ın ve bebeğinin sağlığı gayet iyi. Kilosu 3760 gr, boyu 53 cm doğan Selim bebek, anne sütüyle de tanıştı.
Kendisine, bebeğine ve ailesine sağlıklı bir yaşam diliyoruz." ifadelerini kullanmıştı.
Sosyal medyayı sık kullanan ünlü şarkıcı, bugün yeni bir paylaşım yaptı.
"HER ŞEYLERİMLE EVDEYİZ!"
Bengü, çocuklarıyla yaptığı paylaşıma, "Her şeylerimle evdeyiz!" notunu ekledi. Bu kareyi, ünlü şarkıcının takipçileri beğeni yağmuruna tuttu.