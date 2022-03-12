Evliliğindeki krizi çözse de ailedeki krizi çözemedi! Alişan annesi Buse Varol’a kızgın mı?

2018 yılında Buse Varol ile nikah masasına oturan ve bir yıl sonra oğlu Burak'ı, 2021'de de kızı Eliz'i kucağına alan Alişan, kardeşi Selçuk Tektaş'ı Temmuz 2021'de koronavirüs sebebiyle kaybetmişti.
Alişan ve Buse Varol'un, bir süredir evliliklerinin üzerinde kara bulutların dolaştığı biliniyordu. İkili hakkında boşanma kararı aldıkları ve dava açtıkları magazin gündeminde de oldukça konuşulmuştu. Evliliklerindeki krizi aşan çift, geçtiğimiz günlerde el ele objektiflere poz vermiş ve aşklarının galip geldiğini duyurmuştu. Şimdi ise çift hakkında bir iddia ortaya atıldı. Alişan'ın annesinin gelini Buse Varol'a kızgın olduğu, ünlü şarkıcının ise eşi ve annesi arasında kaldığı öne sürüldü.
2018 yılında Buse Varol ile nikah masasına oturan ve bir yıl sonra oğlu Burak'ı, 2021'de de kızı Eliz'i kucağına alan Alişan, kardeşi Selçuk Tektaş'ı Temmuz 2021'de koronavirüs sebebiyle kaybetmişti.
45 yaşındaki Alişan, aynı zamanda menajeri de olan kardeşinin ölümünün sonra toparlanmakta zorlandı. Bu durum eşi Buse Varol'u da etkilemeye başlayınca ikilinin evliliklerinde kriz çıkmıştı.
DOĞUM GÜNÜ KRİZİ
6 Şubat'ta kızları Eliz'in birinci yaş gününü ayrı ayrı kutlayan Alişan-Buse Varol çiftinin doğum günü paylaşımları kafaları karıştırmış ve ikilinin boşanma aşamasında olduğu ileri sürülmüştü.
Alişan, kızı Eliz için annesinin evinde pasta kesmişti. Kutlamada babaanne Suzan Tektaş, dede Mehmet Tektaş, Selçuk Tektaş'ın eşi Merve Tektaş, kızları Ceylan ve Eyşan hazır bulunmuştu.
"DAVET EDİLMEDİM"
Alişan'ın paylaştığı aile fotoğraflarında Buse Varol'un olmaması dikkat çekmişti. Buse Varol, "Eve davet edilmedim" demişti. Tüm bunların ardından ayrılık kararı aldıkları konuşulan ikilinin, yasal işlemleri başlattığı da iddia edilmişti.
EŞİ VE ANNESİ ARASINDA KALDI
İki çocuklu mutlu evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaşan ünlü çift, geçtiğimiz haftalarda aralarındaki krizi aşmış ve boşanmanın eşiğinden dönmüştü. Posta gazetesinin haberine göre; Alişan'ın annesi Suzan Tektaş, gelini Buse Varol'a bu süreçteki tavırlarından dolayı hala kızgın.
Hatta Tektaş'ın gelinini affetmediği ve araya mesafe koyduğu iddia edildi. Alişan'ın şimdi de annesi ile eşinin arasındaki buzları eritmeye çalıştığı konuşuluyor.
"BİZİ BİZE BIRAKIN"
Alişan ile Buse Varol, geçtiğimiz hafta bir AVM'de el ele görüntülenmişti. Varol, muhabirlerin soruları karşısında sessiz kalmıştı. Alişan, "Bizi bize bırakın, biz hallederiz' demiştik, hallettik! Uzun zaman olmuştu dışarı çıkmayalı, bir nefes alalım dedik" sözleriyle, sorunları aştıklarını duyurmuştu.