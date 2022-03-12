Haberler Magazin Evliliğindeki krizi çözse de ailedeki krizi çözemedi! Alişan annesi Buse Varol'a kızgın mı?

Evliliğindeki krizi çözse de ailedeki krizi çözemedi! Alişan annesi Buse Varol'a kızgın mı?

Alişan ve Buse Varol'un, bir süredir evliliklerinin üzerinde kara bulutların dolaştığı biliniyordu. İkili hakkında boşanma kararı aldıkları ve dava açtıkları magazin gündeminde de oldukça konuşulmuştu. Evliliklerindeki krizi aşan çift, geçtiğimiz günlerde el ele objektiflere poz vermiş ve aşklarının galip geldiğini duyurmuştu. Şimdi ise çift hakkında bir iddia ortaya atıldı. Alişan'ın annesinin gelini Buse Varol'a kızgın olduğu, ünlü şarkıcının ise eşi ve annesi arasında kaldığı öne sürüldü.