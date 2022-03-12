Günlük burç yorumları - 12 Mart Cumartesi

KOÇ: Bazı konularda derin düşündüğünüz zaman daha olumlu olduğunuzu göreceksiniz. Bugün kazançlarınızla ilgili hoşnutsuzluk duymanız, çevresel koşullarınızdan kaynaklanmaktadır.
Burcunuzu haftanın yeni gününde neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Yeni Asır Gazetesi astroloji yazarı Filiz Özkol, günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 12 Mart Cumartesi günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...
KOÇ: Bazı konularda derin düşündüğünüz zaman daha olumlu olduğunuzu göreceksiniz. Bugün kazançlarınızla ilgili hoşnutsuzluk duymanız, çevresel koşullarınızdan kaynaklanmaktadır.
BOĞA: Partnerinizle karşıt düşünceler içinde olmanız, aranızda sorunların ortaya çıkmasına neden olacak. Bugün yeni konular icat etmek yerine, konuşmadığınız sorunlarınızı ele alabilirsiniz.
İKİZLER: Bugün, duygularınız oldukça yoğun gelişiyor. Ay'ın konumu, birlikte çalıştığınız kişilerle çatışmalara neden olabilir Kendinizi sorgulayabilir ve çevrenizde gelişen olayların nedenini araştırabilirsiniz.
YENGEÇ: Bugün, Ay mesleki konularınıza yoğun bir derinlik getiriyor. Enerjinizi partnerinize yansıtacak ve onunla ilgileneceksiniz. Jüpiter'in geri hareketi enerjinizi fazla harcamamanıza neden oluyor.
ASLAN: Duygusal konulara takılı kalmanız sizi olumsuz kılıyor. Karşınızdaki kişilerin yanlış davranışları karşısında tavırlarınız değişebilir. Onların haksız davranmaları gururunuzu incinebilirsiniz.
BAŞAK: Kişisel çekiciliğinize duygusal derinliğinizin eklenmesi sonucu, olaylara farklı bir bakış açısı ile yaklaşacaksınız. Düşüncelerinize çok değer veriyor olmanız yüzünden olayları abartmaya başladınız.
TERAZİ: Bilinçaltınızın pozitif enerji ile yoğunlaşmasından dolayı, yapacağınız geniş bir istek yelpazesi gündeme gelecek.. Maddi konularla ilgili duygusal bir güvene ihtiyaç duyuyorsunuz.
AKREP: Yüksek olan enerjinizi olumlu kullanmalısınız. Duygusal konularla ilgili karışık düşünceler içindesiniz. Jüpiter'in geri gidişiyle fırsatların ayağınıza gelmesine rağmen yetersiz kalabilir.
YAY: Yaratıcı olan yönünüzü ortaya çıkaracak çalışmalar içinde olacaksınız. Düşündüğünüzü şeyleri gerçekleştirmek istiyorsanız, gerekli enerjiyi toplamalı ve çevrenizden yardım almalısınız.
OĞLAK: Entelektüel bazı oluşumlar için uygun bir gün olmasına rağmen, her an olabilecek değişimlere karşı, huzursuzluk duymanız gerekmiyor. Her zamanki çözümcü yapınızla dinginliğe kavuşacaksınız.
KOVA: Çevrenize karşı duygusal tavırlar takındığınız için ilişkilerinizde pürüzler çıkabilir. Duygusal değişimleriniz işinizi arka plana atmanıza neden oluyor. Maddi konularda biraz beklemelisiniz.
BALIK: Unuttuğunuz bazı olayların yeniden önem kazanması, sizin lehinize gerçekleşecek. Yollarla ilgili bazı gelişmeleri takip etmek isteyebilirsiniz. Araştırmacı yönünüzü de güçlendiriyorsunuz.