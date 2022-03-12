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Günlük burç yorumları - 12 Mart Cumartesi

Burcunuzu haftanın yeni gününde neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Yeni Asır Gazetesi astroloji yazarı Filiz Özkol, günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 12 Mart Cumartesi günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

12.03.2022, 08:31 Güncelleme Tarihi: 12.03.2022, 08:33

Günlük burç yorumları - 12 Mart Cumartesi

KOÇ: Bazı konularda derin düşündüğünüz zaman daha olumlu olduğunuzu göreceksiniz. Bugün kazançlarınızla ilgili hoşnutsuzluk duymanız, çevresel koşullarınızdan kaynaklanmaktadır.

Günlük burç yorumları - 12 Mart Cumartesi

BOĞA: Partnerinizle karşıt düşünceler içinde olmanız, aranızda sorunların ortaya çıkmasına neden olacak. Bugün yeni konular icat etmek yerine, konuşmadığınız sorunlarınızı ele alabilirsiniz.

Günlük burç yorumları - 12 Mart Cumartesi

İKİZLER: Bugün, duygularınız oldukça yoğun gelişiyor. Ay'ın konumu, birlikte çalıştığınız kişilerle çatışmalara neden olabilir Kendinizi sorgulayabilir ve çevrenizde gelişen olayların nedenini araştırabilirsiniz.

Günlük burç yorumları - 12 Mart Cumartesi

YENGEÇ: Bugün, Ay mesleki konularınıza yoğun bir derinlik getiriyor. Enerjinizi partnerinize yansıtacak ve onunla ilgileneceksiniz. Jüpiter'in geri hareketi enerjinizi fazla harcamamanıza neden oluyor.

Günlük burç yorumları - 12 Mart Cumartesi

ASLAN: Duygusal konulara takılı kalmanız sizi olumsuz kılıyor. Karşınızdaki kişilerin yanlış davranışları karşısında tavırlarınız değişebilir. Onların haksız davranmaları gururunuzu incinebilirsiniz.

Günlük burç yorumları - 12 Mart Cumartesi

BAŞAK: Kişisel çekiciliğinize duygusal derinliğinizin eklenmesi sonucu, olaylara farklı bir bakış açısı ile yaklaşacaksınız. Düşüncelerinize çok değer veriyor olmanız yüzünden olayları abartmaya başladınız.

Günlük burç yorumları - 12 Mart Cumartesi

TERAZİ: Bilinçaltınızın pozitif enerji ile yoğunlaşmasından dolayı, yapacağınız geniş bir istek yelpazesi gündeme gelecek.. Maddi konularla ilgili duygusal bir güvene ihtiyaç duyuyorsunuz.

Günlük burç yorumları - 12 Mart Cumartesi

AKREP: Yüksek olan enerjinizi olumlu kullanmalısınız. Duygusal konularla ilgili karışık düşünceler içindesiniz. Jüpiter'in geri gidişiyle fırsatların ayağınıza gelmesine rağmen yetersiz kalabilir.

Günlük burç yorumları - 12 Mart Cumartesi

YAY: Yaratıcı olan yönünüzü ortaya çıkaracak çalışmalar içinde olacaksınız. Düşündüğünüzü şeyleri gerçekleştirmek istiyorsanız, gerekli enerjiyi toplamalı ve çevrenizden yardım almalısınız.

Günlük burç yorumları - 12 Mart Cumartesi

OĞLAK: Entelektüel bazı oluşumlar için uygun bir gün olmasına rağmen, her an olabilecek değişimlere karşı, huzursuzluk duymanız gerekmiyor. Her zamanki çözümcü yapınızla dinginliğe kavuşacaksınız.

Günlük burç yorumları - 12 Mart Cumartesi

KOVA: Çevrenize karşı duygusal tavırlar takındığınız için ilişkilerinizde pürüzler çıkabilir. Duygusal değişimleriniz işinizi arka plana atmanıza neden oluyor. Maddi konularda biraz beklemelisiniz.

Günlük burç yorumları - 12 Mart Cumartesi

BALIK: Unuttuğunuz bazı olayların yeniden önem kazanması, sizin lehinize gerçekleşecek. Yollarla ilgili bazı gelişmeleri takip etmek isteyebilirsiniz. Araştırmacı yönünüzü de güçlendiriyorsunuz.

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