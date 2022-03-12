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Kerem Bürsin'den ayrılan Hande Erçel gönlünü ünlü iş insanına kaptırdı

Dizi setinde başlayan arkadaşlıkları aşka dönüşen Hande Erçel ve Kerem Bürsin, geçtiğimiz ay yollarını ayırmıştı. Hande Erçel ve Kerem Bürsin sessiz sedasız ayrılıklarının ardından açıklama yapmamış ve ilişkinin bitmesinin sebebi merak konusu olmuştu. İkilinin ayrılık nedeni ise menajerlerinin kariyerler hedeflerinin kurbanı olduğu öne sürülmüştü. Şimdi ise güzel oyuncunun, ünlü bir iş insanıyla yeni bir aşka yelken açtığı konuşulduç İşte Hande Erçel'in yeni aşkına dair detaylar...