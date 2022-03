Kerem Bürsin’den ayrılan Hande Erçel gönlünü ünlü iş insanına kaptırdı

Hande Erçel ve Atasay Kamer aşk iddialarıyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

ATASAY KAMER KİMDİR?

1986 doğumlu Atasay Kamer, London School of Economics and Political Science'ta Yönetim Ekonomisi, New York Pace Üniversite'sinde İşletme Yönetimi lisans eğitiminin ardından Goldman Sachs'ta staj yapmıştır.