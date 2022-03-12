Kerem Bürsin’den ayrılan Hande Erçel gönlünü ünlü iş insanına kaptırdı

Dizi setinde tanışan Hande Erçel ve Kerem Bürsin aşkı sessiz sedasız bitti. Bürsin, sevgilisiyle barışmak için yakın çevresini devreye soktu.
Dizi setinde başlayan arkadaşlıkları aşka dönüşen Hande Erçel ve Kerem Bürsin, geçtiğimiz ay yollarını ayırmıştı. Hande Erçel ve Kerem Bürsin sessiz sedasız ayrılıklarının ardından açıklama yapmamış ve ilişkinin bitmesinin sebebi merak konusu olmuştu. İkilinin ayrılık nedeni ise menajerlerinin kariyerler hedeflerinin kurbanı olduğu öne sürülmüştü. Şimdi ise güzel oyuncunun, ünlü bir iş insanıyla yeni bir aşka yelken açtığı konuşulduç İşte Hande Erçel'in yeni aşkına dair detaylar...
Dizi setinde tanışan Hande Erçel ve Kerem Bürsin aşkı sessiz sedasız bitti. Bürsin, sevgilisiyle barışmak için yakın çevresini devreye soktu.
Ancak Hande Erçel'in arkadaşlarına "Tamamen bitti, artık dönüş yok" dediği ifade edildi.
Bütün bu gelişmelerin ardından Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programında bomba bir iddia ortaya atıldı.
İddiaya göre; Erçel, marka yüzü olduğu Atasay Kuyumculuğun Genel Müdürü Atasay Kamer ile aşk yaşıyor.
İkilinin marka kutlamasında bir araya geldikleri görüntüler sosyal medyaya sızdırıldı.
Hande Erçel ve Atasay Kamer aşk iddialarıyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.
ATASAY KAMER KİMDİR?
1986 doğumlu Atasay Kamer, London School of Economics and Political Science'ta Yönetim Ekonomisi, New York Pace Üniversite'sinde İşletme Yönetimi lisans eğitiminin ardından Goldman Sachs'ta staj yapmıştır.
Stajın ardından Türkiye'ye dönerek dedesi Atasay Kamer'in ilk oluşturduğu Asgold markasının yeniden canlandırma ve pazarlama sürecinde görev almıştır. Kurduğu sistem ve geliştirdiği projeler ile hızlıca Atasay bünyesinde de çalışmalarını faaliyete geçirerek Atasay'ın Pırlanta Markaları Direktörlüğü'ne geçmiştir. Atasay Kamer, 2015 Ocak ayından itibaren ise CEO'luk görevine atanmıştır.