Acılı eş Ece Erken’den o yoruma suç duyurusu!

Beşiktaş eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu geçtiğimiz haftalarda gece saatlerinde Bakırköy'de ortağı olduğu balıkçı restoranında silahlı saldırıya uğramıştı.
Sunucu Ece Erken'in 8 ay önce nikah masasına oturduğu eşi, avukat ve Beşiktaş'ın eski yöneticisi olan 42 yaşındaki iki çocuk babası Şafak Mahmutyazıcıoğlu, geçtiğimiz ay silahlı saldırıya uğramış ve tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Eşinin ölümüyle yıkılan ve sosyal medya hesabından sıkça paylaşımlarda bulunan sunucu Ece Erken, yapılan bir yoruma kayıtsız kalamadı. Erken, "Eşime hakaret ediliyor" diyerek savcılığa suç duyurusunda bulundu.
Beşiktaş eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu geçtiğimiz haftalarda gece saatlerinde Bakırköy'de ortağı olduğu balıkçı restoranında silahlı saldırıya uğramıştı.
Ağır yaralanan Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu tüm müdahalelere rağmen 42 yaşında hayatını kaybetmişti.
Avukat olan Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun iki taraf arasında bir alacak verecek meselesine aracılık ettiği, çıkan anlaşmazlıkta kurşunların hedefi olduğu belirtilmişti. Eşinin ölümü ile yıkılan Ece Erken'in acısı dinmiyor.
Sabah'ın haberine göre; Sosyal medyadan eşi ile ilgili sık sık paylaşımlarda bulunan Ece Erken'i yapılan "Bu bir mafya hesaplaşmasıdır" yorumları rahatsız etti. Savcılığa suç duyurusunda bulunan Ece Erken "Eşime hakaret ediliyor" diyerek şikayetçi oldu.
Ünlü sunucu, bir kullanıcının "Bu bir mafya hesaplaşmasıdır" şeklinde hakaret içerikli bir yazı yazdığını belirtip suç duyurusunda bulundu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Erken ile eşinin, onur ve saygınlığını rencide edecek bir paylaşım bulunmadığı belirlendi ve takipsizlik kararı verildi.
Öte yandan, eşinin ölümü ile yıkılan Ece Erken geçtiğimiz günlerde eşi için mevlit okutmuştu. Ece Erken, "Hocayla konuştum, 'Kızım ağlama, ağladıkça eşini üzersin' dediği için artık ağlamayacağım. Ama çok zor, dayanamıyorum" diye konuşmuştu.
Genç yaşta eşini toprağa veren Ece Erken özlemini haykırdığı paylaşım ile yürekleri sızlatmıştı.
Ece Erken eşiyle pozunu paylaşıp "Çok özledim be aşkım. Ne çok sevmişim ben seni meğer. Canım nasıl yanıyor bir bilsen. Allah'ım mekanını cennet eylesin. Nurlar içinde yat inşallah. Dualarımdasın" sözleri ile sevgisini dile getirmişti.