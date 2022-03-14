Haberler Magazin Acılı eş Ece Erken'den o yoruma suç duyurusu!

Acılı eş Ece Erken'den o yoruma suç duyurusu!

Sunucu Ece Erken'in 8 ay önce nikah masasına oturduğu eşi, avukat ve Beşiktaş'ın eski yöneticisi olan 42 yaşındaki iki çocuk babası Şafak Mahmutyazıcıoğlu, geçtiğimiz ay silahlı saldırıya uğramış ve tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Eşinin ölümüyle yıkılan ve sosyal medya hesabından sıkça paylaşımlarda bulunan sunucu Ece Erken, yapılan bir yoruma kayıtsız kalamadı. Erken, "Eşime hakaret ediliyor" diyerek savcılığa suç duyurusunda bulundu.