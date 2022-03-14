Baba olmaya gün sayan Kıvanç Tatlıtuğ’a dudak uçuklatan teklif!

Yakın zaman sonra bebeğini kucağına almaya hazırlanan Kıvanç Tatlıtuğ'a bir içecek firmasında servet değerinde reklam teklifi geldi.
Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile modacı Başak Dizer, "Aşk-ı Memnu" setinde başlayan ilişkilerini, 2016 yılında nikah masasına oturarak taçlandırmışlardı. Aşklarıyla gündemden düşmeyen Tatlıtuğ çifti, şimdilerde anne-baba olmaya gün sayıyor. Son olarak, oyunculuğuyla da sıkça adından söz ettiren Kıvanç Tatlıtuğ, aldığı son reklam teklifiyle gündem oldu. Tatlıtuğ'un alacağı ücret ise dudak uçuklattı.
Yakın zaman sonra bebeğini kucağına almaya hazırlanan Kıvanç Tatlıtuğ'a bir içecek firmasında servet değerinde reklam teklifi geldi.
Hürriyet'in haberine göre; Bir içecek firması ile yazın çekilecek olan bir reklam anlaşması yapmak üzere olan Tatlıtuğ, anlaşmayı 6 milyon TL'ye imzalayacak.
Projeler konusunda adeta bebeğinin uğurunu yaşayan ünlü oyuncu, hazırlanan reklam anlaşması sözleşmesinde de bazı değişiklikler talep etti.
Kıvanç Tatlıtuğ'un önümüzdeki haftalarda içecek firmasıyla masaya oturacağı konuşuluyor.
Öte yandan, 19 Şubat 2016'da Paris'te evlenen oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile stil danışmanı Başak Dizer ile uzun süredir mutlu evliliklerini bir bebekle taçlandırdı.
Hamileliğin çok yakıştığı müstakbel anne Başak Dizer ile baba olacağı için ayakları yerden kesilen yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ gün saymaya başladı.
Başak Dizer'in doktoru, doğum için gün verdi ve nisan başında çocuğunu kucağına alabileceğini söyledi.
Ayrıca Başak Dizer'in oğlunu, normal doğumla dünyaya getirmeye karar verdiği söyleniyor.
Bu arada Kıvanç Tatlıtuğ, yeni filminin çekimlerine başladı. Çekimler Assos'ta yapıldığı için geri sayımın başladığı bu süreçte Tatlıtuğ eşinin yanında olamayacak.