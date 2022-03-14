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Haberler Magazin Baba olmaya gün sayan Kıvanç Tatlıtuğ'a dudak uçuklatan teklif!

Baba olmaya gün sayan Kıvanç Tatlıtuğ'a dudak uçuklatan teklif!

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile modacı Başak Dizer, "Aşk-ı Memnu" setinde başlayan ilişkilerini, 2016 yılında nikah masasına oturarak taçlandırmışlardı. Aşklarıyla gündemden düşmeyen Tatlıtuğ çifti, şimdilerde anne-baba olmaya gün sayıyor. Son olarak, oyunculuğuyla da sıkça adından söz ettiren Kıvanç Tatlıtuğ, aldığı son reklam teklifiyle gündem oldu. Tatlıtuğ'un alacağı ücret ise dudak uçuklattı.

14.03.2022, 14:55 Güncelleme Tarihi: 14.03.2022, 14:56

Baba olmaya gün sayan Kıvanç Tatlıtuğ’a dudak uçuklatan teklif!

Yakın zaman sonra bebeğini kucağına almaya hazırlanan Kıvanç Tatlıtuğ'a bir içecek firmasında servet değerinde reklam teklifi geldi.

Baba olmaya gün sayan Kıvanç Tatlıtuğ’a dudak uçuklatan teklif!

Hürriyet'in haberine göre; Bir içecek firması ile yazın çekilecek olan bir reklam anlaşması yapmak üzere olan Tatlıtuğ, anlaşmayı 6 milyon TL'ye imzalayacak.

Baba olmaya gün sayan Kıvanç Tatlıtuğ’a dudak uçuklatan teklif!

Projeler konusunda adeta bebeğinin uğurunu yaşayan ünlü oyuncu, hazırlanan reklam anlaşması sözleşmesinde de bazı değişiklikler talep etti.

Baba olmaya gün sayan Kıvanç Tatlıtuğ’a dudak uçuklatan teklif!

Kıvanç Tatlıtuğ'un önümüzdeki haftalarda içecek firmasıyla masaya oturacağı konuşuluyor.

Baba olmaya gün sayan Kıvanç Tatlıtuğ’a dudak uçuklatan teklif!

Öte yandan, 19 Şubat 2016'da Paris'te evlenen oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile stil danışmanı Başak Dizer ile uzun süredir mutlu evliliklerini bir bebekle taçlandırdı.

Baba olmaya gün sayan Kıvanç Tatlıtuğ’a dudak uçuklatan teklif!

Hamileliğin çok yakıştığı müstakbel anne Başak Dizer ile baba olacağı için ayakları yerden kesilen yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ gün saymaya başladı.

Baba olmaya gün sayan Kıvanç Tatlıtuğ’a dudak uçuklatan teklif!

Başak Dizer'in doktoru, doğum için gün verdi ve nisan başında çocuğunu kucağına alabileceğini söyledi.

Baba olmaya gün sayan Kıvanç Tatlıtuğ’a dudak uçuklatan teklif!

Ayrıca Başak Dizer'in oğlunu, normal doğumla dünyaya getirmeye karar verdiği söyleniyor.

Baba olmaya gün sayan Kıvanç Tatlıtuğ’a dudak uçuklatan teklif!

Bu arada Kıvanç Tatlıtuğ, yeni filminin çekimlerine başladı. Çekimler Assos'ta yapıldığı için geri sayımın başladığı bu süreçte Tatlıtuğ eşinin yanında olamayacak.

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