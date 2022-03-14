Haberler Magazin Hande Erçel'den ayrılan Kerem Bürsin gönlünü ünlü spor spikerine kaptırdı

Hande Erçel'den ayrılan Kerem Bürsin gönlünü ünlü spor spikerine kaptırdı

Dizi setinde başlayan arkadaşlıkları aşka dönüşen Hande Erçel ve Kerem Bürsin, geçtiğimiz ay ilişkilerini sonlandırmıştı. Hande Erçel ve Kerem Bürsin sessiz sedasız ayrılıklarının ardından açıklama yapmamış ve ikilinin ayrılık nedeninin ise menajerlerinin kariyer hedeflerinin kurbanı olduğu öne sürülmüştü. Geçtiğimiz gün güzel oyuncunun, ünlü bir iş insanıyla yeni bir aşka yelken açtığı konuşuldu. Şimdi ise Kerem Bürsin'in adı bir aşk iddiasına karıştı. Bürsin'in gönlünü ünlü spor spikerine kaptırdığı ve aşk yaşadığı ileri sürüldü.