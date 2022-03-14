Hande Erçel’den ayrılan Kerem Bürsin gönlünü ünlü spor spikerine kaptırdı

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya ile yıllarca aşk yaşadıktan sonra uzun süre adı kimseyle anılmayan Kerem Bürsin, aşk orucunu Hande Erçel'le bozmuştu.
Dizi setinde başlayan arkadaşlıkları aşka dönüşen Hande Erçel ve Kerem Bürsin, geçtiğimiz ay ilişkilerini sonlandırmıştı. Hande Erçel ve Kerem Bürsin sessiz sedasız ayrılıklarının ardından açıklama yapmamış ve ikilinin ayrılık nedeninin ise menajerlerinin kariyer hedeflerinin kurbanı olduğu öne sürülmüştü. Geçtiğimiz gün güzel oyuncunun, ünlü bir iş insanıyla yeni bir aşka yelken açtığı konuşuldu. Şimdi ise Kerem Bürsin'in adı bir aşk iddiasına karıştı. Bürsin'in gönlünü ünlü spor spikerine kaptırdığı ve aşk yaşadığı ileri sürüldü.
Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya ile yıllarca aşk yaşadıktan sonra uzun süre adı kimseyle anılmayan Kerem Bürsin, aşk orucunu Hande Erçel'le bozmuştu.
Geçtiğimiz Nisan'da dizi setinde başlayan ilişkileriyle gündem olan ikili, 'reklam aşkı' iddialarıyla günlerce konuşulmuştu. Ancak çift, geçen Ocak ayında yollarını ayırdı.
Hande Erçel ile Kerem Bürsin, sosyal medyada birbirlerini takibi sürdürdü. Geçtiğimiz günlerde Hande Erçel'in Kerem Bürsin'i takibi bırakmasıyla dedikodu kazanı kaynadı.
Dedikoducular Erçel'in reklamlarında rol aldığı mücevher firmasının sahibi Atasay Kamer ile aşk yaşadığını iddia etti.
HENÜZ TANIŞMA AŞAMASINDALAR
Ancak güzel oyuncu bunu kesin bir dille yalanlarken, bir diğer iddia da Kerem Bürsin'le ilgili ortaya atıldı. Dedikodulara göre 34 yaşındaki oyuncu, kısa bir süredir spor spikeri Elif Gökalp ile görüşüyor.
Bürsin'in Instagram'da da takipleştiği güzel spiker ile henüz birbirlerini tanıma aşamasında olduğu da konuşulanlar arasında. Bürsin'in konuyla ilgili ne tepki vereceği ise henüz merak konusu...
Öte yandan Sen Çal Kapımı dizisinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Hande Erçel ve Kerem Bürsin sürpriz bir şekilde yollarını ayırdı.
İddialara göre Bürsin, ayrılığın ilk günlerinde sevgilisiyle barışmak için yakın çevresini devreye soktu. Ancak Hande Erçel'in arkadaşlarına "Tamamen bitti, artık dönüş yok" dediği ifade edildi.
Bütün bu gelişmelerin ardından Söylemezsem Olmaz programında bomba bir iddia ortaya atıldı. Hande Erçel'in, marka yüzü olduğu Atasay Kuyumculuğun Genel Müdürü Atasay Kamer ile aşk yaşadığı öne sürüldü.
İkilinin marka kutlamasında bir araya geldikleri görüntüler sosyal medyaya sızdırıldı. Çıkan bu iddiaların ardından Hande Erçel'in yakın çevresine, "Kimseyle aşk yaşamıyorum. Kafamı dinleyeceğim bir süre" dediği öğrenildi.