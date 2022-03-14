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Seda Sayan canlı yayında açıkladı! Çağlar Ökten ile nikah masasına oturuyor

59 yaşındaki ünlü şarkıcı ve sunucu Seda Sayan'ın, birlikte çalıştığı 34 yaşındaki müzisyen Çağlar Ökten'den evlilik teklifi aldığı ve daha sonrasında ise "Evet!" yanıtını verdiği konuşulmuştu. Ünlü şarkıcı, sunduğu programın canlı yayınında bombayı patlattı. Daha önce altı evlilik yapan şarkıcı, "Evet, Çağlar Ökten'den 14 Şubat'ta evlilik teklifi aldım. Stüdyodakilerin şahitliği de söz konusu bu aşkta" ifadelerini kullandı.