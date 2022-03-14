Seda Sayan canlı yayında açıkladı! Çağlar Ökten ile nikah masasına oturuyor

Geçtiğimiz günlerde kendisinden 25 yaş küçük Çağlar Ökten'den evlenme teklifi aldığı iddialarıyla gündeme gelen Seda Sayan, konuyla ilgili sessizliğini canlı yayında bozdu. Sayan ile Ökten'in programdaki romantik anları çok konuşuldu.
59 yaşındaki ünlü şarkıcı ve sunucu Seda Sayan'ın, birlikte çalıştığı 34 yaşındaki müzisyen Çağlar Ökten'den evlilik teklifi aldığı ve daha sonrasında ise "Evet!" yanıtını verdiği konuşulmuştu. Ünlü şarkıcı, sunduğu programın canlı yayınında bombayı patlattı. Daha önce altı evlilik yapan şarkıcı, "Evet, Çağlar Ökten'den 14 Şubat'ta evlilik teklifi aldım. Stüdyodakilerin şahitliği de söz konusu bu aşkta" ifadelerini kullandı.
Geçtiğimiz günlerde kendisinden 25 yaş küçük Çağlar Ökten'den evlenme teklifi aldığı iddialarıyla gündeme gelen Seda Sayan, konuyla ilgili sessizliğini canlı yayında bozdu. Sayan ile Ökten'in programdaki romantik anları çok konuşuldu.
İlk evliliğini 1987 yılında Rıdvan Kılıç'la yapan, son eşi Onur Şan'dan 2010'da boşanan şarkıcı Seda Sayan, birlikte çalıştığı müzisyen Çağlar Ökten'den evlilik teklifi aldığı öne sürülmüştü.
SEVGİLİLER GÜNÜ'NDE SÜRPRİZ TEKLİF
Ökten'in 14 Şubat Pazartesi gecesi Beyoğlu'nda bulunan bir mekanda sahne aldıktan sonra, bir anda cebindeki tektaşı çıkararak, sanatçıya evlilik teklifinde bulunduğu iddia edilmişti.
Daha önce altı kez nikah masasına oturan 59 yaşındaki sanatçının bu teklife 'evet' dediği ve 25 yaş küçük müzisyen ile evlilik hazırlıklarına başladığı söylenmişti.
"İNŞALLAH SONSUZA KADAR EVET"
Konuyla ilgili sessizliğini koruyan Sayan, sunucusu olduğu programda, evlilik teklifinin nasıl geldiğini anlattı.
Daha önce altı evlilik yapan şarkıcı, "Evet, Çağlar Ökten'den 14 Şubat'ta evlilik teklifi aldım. Stüdyodakilerin şahitliği de söz konusu bu aşkta" ifadelerini kullandı.
"İNŞALLAH SONSUZA KADAR EVET!"
"İnşallah sonsuza kadar evet" diyen Seda Sayan'ın genç aşkı ise açıklama yapmak yerine şarkı söyledi. İrem Derici'nin 'Kalbimin Tek Sahibi'ne adlı şarkısını sevgilisinin gözlerinin içine bakıp söyleyen Ökten, romantik anlar yaşandı. Ardından dans eden ikiliden Ökten, kendisinden 25 yaş büyük sevgilisi Sayan'ı alnından öpmeyi de ihmal etmedi.
"EVLENECEK ZAMAN TAM BU ZAMANMIŞ"
Sayan, geçtiğimiz haftalarda verdiği bir röportajda, "Çocuğumun babası hariç geri kalan evliliklerimi saymıyorum. Evlenecek zaman tam bu zamanmış. Daha dinginleştim, şimdi yanımda biri olsun isterdim" demişti.