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Haberler Magazin Büyük gün geldi! Bu akşam Hadise'yi istemeye gidiyorlar

Büyük gün geldi! Bu akşam Hadise'yi istemeye gidiyorlar

İş insanı Mehmet Dinçerler ile dolu dizgin aşk yaşayan ünlü şarkıcı Hadise, sonunda muradına eriyor. Ocak ayında Hadise'ye evlenme teklifi eden Mehmet Dinçerler, bu akşam güzel şarkıcı Hadise'yi ailesinden istemeye gidiyor.

15.03.2022, 14:40 Güncelleme Tarihi: 15.03.2022, 14:45

Büyük gün geldi! Bu akşam Hadise’yi istemeye gidiyorlar

Ocak ayında Hadise'ye evlenme teklifi eden Mehmet Dinçerler, bu akşam ailesiyle birlikte kız istemeye gidecek..

Büyük gün geldi! Bu akşam Hadise’yi istemeye gidiyorlar

Hürriyet'in haberine göre; Babası Burhan Dinçerler, annesi Nezihe Dinçerler ve ablalarıyla birlikte Hadise'nin Göktürk'teki evine gidecek olan Mehmet Dinçerler, tüm gelenekleri yerine getirecek.

Büyük gün geldi! Bu akşam Hadise’yi istemeye gidiyorlar

Hadise'nin annesi Gülnihal Açıkgöz'ün bu tören için bir süre önce Belçika'dan İstanbul'a geldiği öğrenildi.

Büyük gün geldi! Bu akşam Hadise’yi istemeye gidiyorlar

YÜZÜĞÜ OLAY OLMUŞTU

Ünlü şarkıcı Hadise, bir süredir aşk yaşadığı iş insanı Mehmet Dinçerler'den ocak ayında evlilik teklifi almıştı.

Büyük gün geldi! Bu akşam Hadise’yi istemeye gidiyorlar

Mehmet Dinçerler'in evlilik teklifine "Evet" diyen Hadise, bu güzel haberi sosyal medya hesabından paylaştı.

Büyük gün geldi! Bu akşam Hadise’yi istemeye gidiyorlar

Tektaşını gösteren ünlü şarkıcı altına "Bölümümüz şimdi başlıyor." notunu düştü..

Büyük gün geldi! Bu akşam Hadise’yi istemeye gidiyorlar

GELİNLİK PROVASINA GİTTİ

Şu sıralar düğün hazırlıkları ile ilgilenen Hadise, geçtiğimiz hafta ünlü bir markanın davetlisi olarak Paris'te gelinlik provası yaptı.

Büyük gün geldi! Bu akşam Hadise’yi istemeye gidiyorlar

Öte yandan Hadise'nin 3 milyonluk yüzüğünü özel kasasına koyduğu söylenmişti.

Büyük gün geldi! Bu akşam Hadise’yi istemeye gidiyorlar

Daha sonrasında ise Hadise'nin, sevgilisinin aldığı yüzüğün daha fazla konuşulmaması için bir süre takmamaya karar verdiği de ileri sürülmüştü.

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