Büyük gün geldi! Bu akşam Hadise’yi istemeye gidiyorlar

Ocak ayında Hadise'ye evlenme teklifi eden Mehmet Dinçerler, bu akşam ailesiyle birlikte kız istemeye gidecek..
İş insanı Mehmet Dinçerler ile dolu dizgin aşk yaşayan ünlü şarkıcı Hadise, sonunda muradına eriyor. Ocak ayında Hadise'ye evlenme teklifi eden Mehmet Dinçerler, bu akşam güzel şarkıcı Hadise'yi ailesinden istemeye gidiyor.
Ocak ayında Hadise'ye evlenme teklifi eden Mehmet Dinçerler, bu akşam ailesiyle birlikte kız istemeye gidecek..
Hürriyet'in haberine göre; Babası Burhan Dinçerler, annesi Nezihe Dinçerler ve ablalarıyla birlikte Hadise'nin Göktürk'teki evine gidecek olan Mehmet Dinçerler, tüm gelenekleri yerine getirecek.
Hadise'nin annesi Gülnihal Açıkgöz'ün bu tören için bir süre önce Belçika'dan İstanbul'a geldiği öğrenildi.
YÜZÜĞÜ OLAY OLMUŞTU
Ünlü şarkıcı Hadise, bir süredir aşk yaşadığı iş insanı Mehmet Dinçerler'den ocak ayında evlilik teklifi almıştı.
Mehmet Dinçerler'in evlilik teklifine "Evet" diyen Hadise, bu güzel haberi sosyal medya hesabından paylaştı.
Tektaşını gösteren ünlü şarkıcı altına "Bölümümüz şimdi başlıyor." notunu düştü..
GELİNLİK PROVASINA GİTTİ
Şu sıralar düğün hazırlıkları ile ilgilenen Hadise, geçtiğimiz hafta ünlü bir markanın davetlisi olarak Paris'te gelinlik provası yaptı.
Öte yandan Hadise'nin 3 milyonluk yüzüğünü özel kasasına koyduğu söylenmişti.
Daha sonrasında ise Hadise'nin, sevgilisinin aldığı yüzüğün daha fazla konuşulmaması için bir süre takmamaya karar verdiği de ileri sürülmüştü.