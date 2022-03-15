Zor günleri atlatmaya çalışan Ece Erken paylaşımıyla duygulandırdı

"EŞİM KATLEDİLMEDEN BİR GECE ÖNCE"

Ece Erken paylaşımında şu ifadeleri kullandı: Eşim 25 Ocak 20:51'de katledilmeden bir gece önce dünyanın en mutlu insanı olan bir adamdı. Diğer ayağımda da diğer aşkım oğlum... 1 gece sonrası bize acımadan yaşatılanlar, 'Ghostbusters' izliyoruz ailecek...