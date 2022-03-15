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Haberler Magazin Zor günleri atlatmaya çalışan Ece Erken paylaşımıyla duygulandırdı

Zor günleri atlatmaya çalışan Ece Erken paylaşımıyla duygulandırdı

Sunucu Ece Erken'in 8 ay önce nikah masasına oturduğu eşi, avukat ve Beşiktaş'ın eski yöneticisi olan 42 yaşındaki iki çocuk babası Şafak Mahmutyazıcıoğlu, geçtiğimiz ay silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Eşinin ölümüyle adeta yıkılan ve zor günleri atlatmaya çalışan sunucu Ece Erken, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu. O paylaşım görenleri duygulandırdı.

15.03.2022, 11:39 Güncelleme Tarihi: 15.03.2022, 11:47

Zor günleri atlatmaya çalışan Ece Erken paylaşımıyla duygulandırdı

Beşiktaş eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu geçtiğimiz haftalarda gece saatlerinde Bakırköy'de ortağı olduğu balıkçı restoranında silahlı saldırıya uğramıştı.

Zor günleri atlatmaya çalışan Ece Erken paylaşımıyla duygulandırdı

Ağır yaralanan Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu tüm müdahalelere rağmen 42 yaşında hayatını kaybetmişti.

Zor günleri atlatmaya çalışan Ece Erken paylaşımıyla duygulandırdı

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 16 kişiden 8'i tutuklanmış, 8 kişi adli kontrolle serbest kalmıştı.

Zor günleri atlatmaya çalışan Ece Erken paylaşımıyla duygulandırdı

Avukat olan Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun iki taraf arasında bir alacak verecek meselesine aracılık ettiği, çıkan anlaşmazlıkta kurşunların hedefi olduğu belirtilmişti. Eşinin ölümü ile yıkılan Ece Erken'in acısı dinmiyor.

Zor günleri atlatmaya çalışan Ece Erken paylaşımıyla duygulandırdı

İlaçlarla ayakta durduğu öğrenilen Ece Erken zor günleri atlatmaya çalışıyor. Ece Erken, eşinin kaybının ardından haciz şokuyla sarsıldı. Erken bu duruma isyan etmişti.

Zor günleri atlatmaya çalışan Ece Erken paylaşımıyla duygulandırdı

Sosyal medya hesabından sıkça paylaşımda bulunan Erken, bu paylaşımlara bir yenisi ekledi.

Zor günleri atlatmaya çalışan Ece Erken paylaşımıyla duygulandırdı

"EŞİM KATLEDİLMEDEN BİR GECE ÖNCE"

Ece Erken paylaşımında şu ifadeleri kullandı: Eşim 25 Ocak 20:51'de katledilmeden bir gece önce dünyanın en mutlu insanı olan bir adamdı. Diğer ayağımda da diğer aşkım oğlum... 1 gece sonrası bize acımadan yaşatılanlar, 'Ghostbusters' izliyoruz ailecek...

Zor günleri atlatmaya çalışan Ece Erken paylaşımıyla duygulandırdı

Bu paylaşım görenleri ise duygulandırdı.

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