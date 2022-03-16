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Haberler Magazin Anne olmaya hazırlanan Hande Soral'dan 'göbek güncelleme' paylaşımı!

Anne olmaya hazırlanan Hande Soral'dan 'göbek güncelleme' paylaşımı!

Atv'nin sevilen dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova'nın Ümit karakterini canlandırmış olan ünlü oyuncu Hande Soral, kendisi gibi oyuncu olan İsmail Demirci ile 2017 yılında hayatlarını birleştirmişti. Özel hayatlarıyla gündemden düşmeyen çift, şimdilerde anne-baba olmaya hazırlanıyor. Son olarak 7 aylık hamile olan güzel oyuncu, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Soral'ın 'Göbek güncelleme' notuyla paylaştığı video ilgi odağı oldu.

16.03.2022, 11:19 Güncelleme Tarihi: 16.03.2022, 11:20

Anne olmaya hazırlanan Hande Soral’dan ’göbek güncelleme’ paylaşımı!

Son olarak Bir Zamanlar Çukurova dizisinde 'Ümit' karakterini canlandıran Hande Soral, 2017 yılında meslektaşı İsmail Demirci ile dünya evine girdi.

Anne olmaya hazırlanan Hande Soral’dan ’göbek güncelleme’ paylaşımı!

Mutluluklarıyla örnek çiftler arasında gösterilen Hande Soral ve İsmail Demirci şimdilerde bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyor.

Anne olmaya hazırlanan Hande Soral’dan ’göbek güncelleme’ paylaşımı!

Sosyal medyayı sık kullanan ünlü oyuncu, hamileliğinin 29'uncu haftasında yeni bir paylaşımda daha bulundu.

Anne olmaya hazırlanan Hande Soral’dan ’göbek güncelleme’ paylaşımı!

Hamilelik pozlarını paylaşmayı ihmal etmeyen oyuncu Hande Soral ilgi odağı olmaya devam ediyor.

Anne olmaya hazırlanan Hande Soral’dan ’göbek güncelleme’ paylaşımı!

Ünlü oyuncu paylaşımına, 'Göbek güncelleme!' notunu ekledi.

Anne olmaya hazırlanan Hande Soral’dan ’göbek güncelleme’ paylaşımı!

Hande Soral paylaşımıyla ilgi odağı oldu.

Anne olmaya hazırlanan Hande Soral’dan ’göbek güncelleme’ paylaşımı!

Öte yandan oyuncu Bensu Soral, ablası Hande Soral'ın karnını sevdiği kareyi "Teyzelik" notuyla paylaştı.

Anne olmaya hazırlanan Hande Soral’dan ’göbek güncelleme’ paylaşımı!

Abla Hande Soral ise Bensu Soral ile birlikte olan fotoğrafına, 'İki bebeğim' notunu düştü ve takipçilerini duygulandırdı.

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