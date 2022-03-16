Haberler Magazin Anne olmaya hazırlanan Hande Soral'dan 'göbek güncelleme' paylaşımı!

Anne olmaya hazırlanan Hande Soral'dan 'göbek güncelleme' paylaşımı!

Atv'nin sevilen dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova'nın Ümit karakterini canlandırmış olan ünlü oyuncu Hande Soral, kendisi gibi oyuncu olan İsmail Demirci ile 2017 yılında hayatlarını birleştirmişti. Özel hayatlarıyla gündemden düşmeyen çift, şimdilerde anne-baba olmaya hazırlanıyor. Son olarak 7 aylık hamile olan güzel oyuncu, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Soral'ın 'Göbek güncelleme' notuyla paylaştığı video ilgi odağı oldu.