Haberler Magazin Ayrılığın ardından ülkeye dönen Şeyma Subaşı'dan Mohammed Alsaloussi hakkında açıklama geldi

Ayrılığın ardından ülkeye dönen Şeyma Subaşı'dan Mohammed Alsaloussi hakkında açıklama geldi

Çalkantılı aşk hayatı ve paylaşımlarıyla oldukça dikkat çeken sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, bir dargın bir barışık olduğu Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile Miami'de yaşıyordu. Subaşı, geçtiğimiz günlerde ise evlilik teklifine 'Evet!' yanıtını verdiği Mısırlı iş insanı sevgilisi ile ayrıldığını sosyal medya hesabından duyurmuştu. Ardından İstanbul'a dönüş yapan Subaşı, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi ve ayrılık sonrası ilk açıklamasını yaptı.