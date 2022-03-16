Ayrılığın ardından ülkeye dönen Şeyma Subaşı’dan Mohammed Alsaloussi hakkında açıklama geldi

Şeyma Subaşı, geçtiğimiz hafta 3.1 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştığı mesaj ile bir dargın bir barışık aşk yaşadığı Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi'den ayrıldığını duyurmuştu.
Çalkantılı aşk hayatı ve paylaşımlarıyla oldukça dikkat çeken sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, bir dargın bir barışık olduğu Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile Miami'de yaşıyordu. Subaşı, geçtiğimiz günlerde ise evlilik teklifine 'Evet!' yanıtını verdiği Mısırlı iş insanı sevgilisi ile ayrıldığını sosyal medya hesabından duyurmuştu. Ardından İstanbul'a dönüş yapan Subaşı, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi ve ayrılık sonrası ilk açıklamasını yaptı.
Şeyma Subaşı, geçtiğimiz hafta 3.1 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştığı mesaj ile bir dargın bir barışık aşk yaşadığı Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi'den ayrıldığını duyurmuştu.
"BİRLİKTELİĞİMİZİ KARŞILIKLI ANLAŞARAK SONLANDIRDIK"
31 yaşındaki fenomen, "Sizlerin de bildiği ve tanık olduğu gibi yaklaşık 1.5 senedir Meedo Alsaloussi ile yaşadığımız birlikteliğimizi, karşılıklı anlaşarak sonlandırma kararı aldık.
Her ilişkide olabileceği gibi biz de yaşadığımız anlaşmazlıklar sonucu ilişkimizi sürdüremeyeceğimize karar verip saygı çerçevesinde yollarımızı ayırdık. Aldığımız bu karar ve yaşadığımız hassas sürece siz değerli takipçilerim ve basın mensuplarının saygı ve anlayışını rica ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.
AYRILIĞIN PERDE ARKASI!
Şeyma, "Saygı çerçevesinde ilişkimizi bitirdik" dese de, ayrılığın perde arkasında bambaşka bir neden olduğu iddia edilmişti. Buna göre; Subaşı, arkadaşlarıyla Mısırlı iş insanının dedikodusunu yaptı.
Bunu öğrenen Mohammed Alsaloussi, sevgilisiyle tartışmaya başladı. "Ben Türkiye'ye dönüyorum" diyen fenomen, sosyal medyada ayrıldıklarını duyurdu.
HEDİYEYİ GERİ İSTEDİ Mİ?
Magazin gündemine bomba gibi düşen olayın ardından Meedo'dan karşı hamlenin gecikmediği de konuşuluyor. Dünyaevine girmek için gün saydıkları düşünülürken gelen ayrılık sonrası Alsaloussi'nin, sevgilisine hediye ettiği arabayı geri istediği öne sürülmüştü.
"HER İŞTE BİR HAYIR VARDIR"
Milliyet'in haberine göre; Subaşı, 5 Haziran'da Ibiza'da sevgilisinin romantik evlilik teklifine 'Evet' demişti. Nikah masasına giden yolda üçüncü kez ayrılık kararı alan ikiliden Şeyma, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi.
Bir binadan çıkan fenomen, aracının içinden basın mensuplarının sorularını yanıtlamayı ihmal etmedi. Konu biten ilişkisine gelince "Her işte bir hayır vardır. Buna inanıyorum" dedi.
"BARIŞMA OLMAYACAK"
Neşesinin yerinde olduğu gözlenen Şeyma Subaşı, "Alsaloussi ile tekrardan birliktelik olur mu?" şeklindeki soruya ise kesin bir dille "Tekrar bir barışma olmayacak" yanıtını verdi.