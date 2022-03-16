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Haberler Magazin Kaçış sona erdi! Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen birlikte görüntülendi

Kaçış sona erdi! Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen birlikte görüntülendi

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, her hareketiyle adından söz ettirmeyi başarıyor. Özel hayatıyla ve sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çeken güzel oyuncu, son günlerde saplantılı hayranı yüzünden zor anlar yaşamıştı. Son olarak güzel oyuncu, bir dargın bir barışık olan sevgilisi Umut Evirgen ile sarmaş dolaş görüntülendi. Aylardır sadece arkadaş olduklarını söyleyen çiftin, böylelikle kaçışları sona erdi.

16.03.2022, 12:13 Güncelleme Tarihi: 16.03.2022, 12:13

Kaçış sona erdi! Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen birlikte görüntülendi

8 aydır birliktelik yaşayan Serenay Sarıkaya ile Umut Evirgen, birlikteliklerini her seferinde reddediyordu.

Kaçış sona erdi! Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen birlikte görüntülendi

Aşklarını artık göz önünde yaşayan çift, artık saklanma gereği duymuyor.

Kaçış sona erdi! Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen birlikte görüntülendi

8 aydır beraberlik yaşayan Umut Evirgen ile Serenay Sarıkaya çifti dün gece ilk kez beraber görüntülendi.

Kaçış sona erdi! Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen birlikte görüntülendi

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Serenay Sarıkaya başrolü olduğu gösterisinin ardından soluğu sevgilisi Umut Evirgen'in Emirgan'da işlettiği mekanda aldı.

Kaçış sona erdi! Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen birlikte görüntülendi

Aynı saatlerde mekâna Baltalimanı'nda kaza yapan Arda Turan da gitti. Basın mensupları Arda Turan'ı beklerken Serenay Sarıkaya ile Umut Evirgen çiftini görüntüledi.

Kaçış sona erdi! Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen birlikte görüntülendi

Sarıkaya evine gitmeden önce Evirgen'le sarılıp öpüştü.

Kaçış sona erdi! Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen birlikte görüntülendi

Sarıkaya'nın mutlu halleri de gözlerden kaçmadı.

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