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Kaçış sona erdi! Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen birlikte görüntülendi

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, her hareketiyle adından söz ettirmeyi başarıyor. Özel hayatıyla ve sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çeken güzel oyuncu, son günlerde saplantılı hayranı yüzünden zor anlar yaşamıştı. Son olarak güzel oyuncu, bir dargın bir barışık olan sevgilisi Umut Evirgen ile sarmaş dolaş görüntülendi. Aylardır sadece arkadaş olduklarını söyleyen çiftin, böylelikle kaçışları sona erdi.