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Haberler Magazin Mehmet Dinçerler ile evlilik hazırlığı yapan Hadise'den gizlilik anlaşması!

Mehmet Dinçerler ile evlilik hazırlığı yapan Hadise'den gizlilik anlaşması!

Geçtiğimiz Ocak ayında Hadise'ye evlenme teklifi eden Mehmet Dinçerler, dün akşam ailesiyle birlikte güzel şarkıcı Hadise'yi ailesinden istemeye gitti. Doludizgin aşklarıyla konuşulan çift, evlilik hazırlığı yapmaya başladı. Önlemini şimdiden alan ünlü şarkıcı, tören öncesi tüm çalışanlarına gizlilik anlaşması imzalattı.

16.03.2022, 12:50 Güncelleme Tarihi: 16.03.2022, 12:50

Mehmet Dinçerler ile evlilik hazırlığı yapan Hadise’den gizlilik anlaşması!

Pop müziğin yıldız ismi Hadise, evlilik hayaline bir adım daha yaklaştı.

Mehmet Dinçerler ile evlilik hazırlığı yapan Hadise’den gizlilik anlaşması!

Sevgilisi Mehmet Dinçerler'den ocak ayında evlilik teklifi alan 36 yaşındaki popçu, dün de aile arasındaki bir törenle nişanlandı.

Mehmet Dinçerler ile evlilik hazırlığı yapan Hadise’den gizlilik anlaşması!

Babası Burhan Dinçerler, annesi Nezihe Dinçerler ve ablalarıyla birlikte Hadise'nin Göktürk'teki evine giden Mehmet Dinçerler, hiçbir detayı da atlamadı.

Mehmet Dinçerler ile evlilik hazırlığı yapan Hadise’den gizlilik anlaşması!

Takvim'de yer alan habere göre; her şeyi Türk geleneklerine göre yapan Dinçerler, Hadise'yi Belçika'dan gelen annesi Gülnihal Açıkgöz'den istedi.

Mehmet Dinçerler ile evlilik hazırlığı yapan Hadise’den gizlilik anlaşması!

FOTOĞRAF YASAĞI KOYDU

Bu arada törenle ilgili her detayı büyük bir titizlikle hazırlatan güzel popçu, tüm çalışanlara da gizlilik anlaşması imzalattı.

Mehmet Dinçerler ile evlilik hazırlığı yapan Hadise’den gizlilik anlaşması!

Anlaşmaya göre; hiçbir çalışan çok merak edilen bu özel günle ilgili sosyal medyada kesinlikle fotoğraf paylaşmayacak ve hiçbir bilgiyi dışarı sızdırmayacak.

Mehmet Dinçerler ile evlilik hazırlığı yapan Hadise’den gizlilik anlaşması!

Bu kuralı ihlal eden olursa da Hadise, yüklü miktarda tazminat alma hakkını elinde bulunduracak.

Mehmet Dinçerler ile evlilik hazırlığı yapan Hadise’den gizlilik anlaşması!

"NEDEN SEVGİLİLER GÜNÜ'NÜ BEKLEYEYİM?"

Ayrıca 14 Şubat Sevgililer Günü'nü bekleyemeyen ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabında romantik bir paylaşımda bulunmuştu.

Mehmet Dinçerler ile evlilik hazırlığı yapan Hadise’den gizlilik anlaşması!

Hadise, sevgilisi Mehmet Dinçerler ile fotoğrafını; "Her gün benim sevgilim olduğun halde neden sevgililer gününü bekleyeyim" notuyla takipçilerinin beğenisine sunmuştu. Dinçerler ise Hadise'ye "Ah o gülüşün" yorumuyla karşılık vermişti.

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