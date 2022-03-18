Anne olmasına sayılı günler kalan Başak Dizer’den karnı burnunda poz!

Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile modacı Başak Dizer, 6 yıl önce birlikteliklerini nikah masasına taşımıştı. Çiftten geçtiğimiz aylarda müjdeli haber geldi, Tatlıtuğ ailesinin bir erkek bebek beklediği öğrenildi.
Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile modacı Başak Dizer dizi setinde başlayan ilişkilerini, 2016 yılında nikah masasında taçlandırmıştı. Aşklarıyla gündemden düşmeyen Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çifti şimdilerde anne baba olmak için hazırlanıyor. Son olarak, doğuma sayılı günler kala hamileliğin çok yakıştırıldığı Başak Dizer'den karnı burnunda yeni poz geldi.
Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile modacı Başak Dizer, 6 yıl önce birlikteliklerini nikah masasına taşımıştı. Çiftten geçtiğimiz aylarda müjdeli haber geldi, Tatlıtuğ ailesinin bir erkek bebek beklediği öğrenildi.
Doğum için gün sayan ünlü çiften Dizer, karnı burnunda verdiği bir pozu Instagram hesabında yayınladı. Büyüyen karnıyla dikkat çeken Dizer'in paylaşımı, sosyal medyayı salladı.
Doğum için gün sayan ünlü çiften Dizer, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla gündem oldu.
Bebeklerini kucaklarına almak için gün sayan Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'e şimdilerde teklif yağıyor. Son olarak Başak Dizer'in, bebeğiyle reklam filmlerinde rol alması için bir mobilya firmasından teklif aldığı iddia edilmişti.
İşte Başak Dizer'in çok konuşulan karnı burnunda son paylaşımı!
Hamileliğin çok yakıştırıldığı Başak Dizer'den karnı burnunda poz vermişti. Saçlarını da değiştirdiği görülen Başak Dizer'e takipçilerinden beğeni yağmıştı.
Öte yandan Kıvanç Tatlıtuğ-Başak Dizer çifti, bebek heyecanı yaşarken, firmalar arasında da adeta rekabet başladı. Minik Tatlıtuğ'a bebek bezinden pusete kadar birçok firmadan şimdiden teklifler geliyor.
Markalar reklamlarında minik Tatlıtuğ'u görmek isterken, beş aylık hamile olan Başak Dizer'in bir mobilya firmasından reklam teklifi aldığı konuşuluyor.
Akşam gazetesinin haberine göre; bebek odası takımlarını tanıtması için Başak Dizer'e 200 bin dolar (yaklaşık 2.7 milyon TL) teklif eden bir firma, 'hayır' yanıtını aldı.
44 yaşındaki ünlü stil danışmanının söz konusu teklifi geri çevirmesinde, 2016 yılında Paris'te nikah masasına oturduğu oyuncu eşi Kıvanç Tatlıtuğ'un rolü olduğu öne sürüldü.