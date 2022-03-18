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Anne olmasına sayılı günler kalan Başak Dizer'den karnı burnunda poz!

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile modacı Başak Dizer dizi setinde başlayan ilişkilerini, 2016 yılında nikah masasında taçlandırmıştı. Aşklarıyla gündemden düşmeyen Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çifti şimdilerde anne baba olmak için hazırlanıyor. Son olarak, doğuma sayılı günler kala hamileliğin çok yakıştırıldığı Başak Dizer'den karnı burnunda yeni poz geldi.