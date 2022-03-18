Ebru Şallı ve Uğur Akkuş çiftinden kötü haber geldi

Ebru Şallı ile Uğur Akkuş, 2019 yılında Çırağan Sarayı'nda görkemli bir düğünle evlenmişti.
Ünlü manken ve sunucu Ebru Şallı, iş insanı Uğur Akkuş ile 2019'da Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirilen görkemli bir törenle dünya evine girmişti. 3 yıllık evliliklerinin ardından çiftten kötü haber geldi. Son zamanlarda maddi zorluklar yaşayan çiftin boşanma kararı aldığı öne sürüldü. Ebru Şallı'nın sosyal medyadaki hamlesi ise bu konuşulanları güçlendirdi.
Ebru Şallı ile Uğur Akkuş, 2019 yılında Çırağan Sarayı'nda görkemli bir düğünle evlenmişti.
2011 yılında Kuveytli yatırımcıları dolandırdığı iddiasıyla yargılanan Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş'un, 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldığı ileri sürülmüştü.
Hatta mahkeme kararıyla Uğur Akkuş'un evi ile ofisine haciz gittiği, çiftin bu dava nedeniyle ülkeye dönmeyeceği ve Amerika'ya yerleştikleri iddia edilmişti.
"HİÇ UMURSAMIYORUZ BUNLARI"
Hakkındaki iddiaları yalanlayan Akkuş, "Valla şöyle söyleyeyim şu zamana kadar 65 ülke gezdim, her sene dünyanın her yerine gidiyoruz.
Her gittiğimizde böyle şeyler çıkıyor, hiç umursamıyoruz bunları. Son iki yıldan beri her gün bir haciz geliyor ama bunlar doğru değil" demişti.
EŞİNİN SOYADINI SİLDİ
Maddi zorluklar yaşamasına rağmen uzun zamandır eşinin yanında olan Şallı'nın, artık boşanma kararı aldığı idida edildi. Evlenir evlenmez soyadını değiştiren Şallı, sosyal medya hesabında bir değişiklik yaptıı. Eski manken, Akkuş soyadını kaldırdı.
BARDAĞI TAŞIRAN SON DAMLA OLDU
2.Sayfa'nın iddiasına göre; Şallı'nın eve gelen hacizlerden artık sıkıldığı hatta memurların eski eşi Harun Tan'ın evine kadar gitmesinin bardağı taşıran son damla olduğu iddia edildi.
Borçlardan canı sıkılan eski mankenin, eşinden boşanmaya kararlı olduğu öğrenildi.