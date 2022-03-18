Muhalefetten çekinmeyen Serdar Ortaç’tan dikkat çeken açıklamalar!

Serdar Ortaç katıldığı bir programda çocukluğundan ailesine, özel hayatından, sanat dünyasına, şarkılarına,Türkiye gündemine dair pek çok soruyu tüm içtenliği, samimiyeti ile yanıtladı.
Açıklamaları ve özel hayatıyla oldukça konuşulan Serdar Ortaç, katıldığı bir programda özel hayatından, şarkılarına, müzik piyasasından Türkiye gündemine dair yaptığı itiraflarla tüm dikkatleri üzerine çekti. "Eskiden muhalefet kızmasın diye temkinli konuşuyordum, artık temkinli konuşmuyorum" diyen Ortaç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'a olan sevgisinden ve hükümetin attığı adımları doğru bulup desteklediğini de belirtti.
Serdar Ortaç katıldığı bir programda çocukluğundan ailesine, özel hayatından, sanat dünyasına, şarkılarına,Türkiye gündemine dair pek çok soruyu tüm içtenliği, samimiyeti ile yanıtladı.
Serdar Ortaç, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı çok sevdiğini, atılan adımları da doğru bulduğunu ve desteklediğini ifade etti.
"HÜKÜMETİ DESTEKLİYORUM"
Ortaç şöyle konuştu:
"Eskiden muhalefet kızmasın diye temkinli konuşuyordum, artık temkinli konuşmuyorum. Her geçen gün görüyorum ki, bütün atılan adımlar 10 numara. Evet Cumhurbaşkanımızın, hükümetin yaptığı her adımı destekliyorum.
"YENİ ŞARKICILAR BİZİM YERİMİZİ TUTAMAYACAK"
Programın sunucusu Cansu Canan Özgen'in, "Önümüzdeki yaza yine bir Serdar Ortaç şarkısı damga vurur mu?" sorusu üzerine Ortaç'tan çok ilginç cümleler geldi.
Ortaç, "Yapımcılar artık yeni şarkçılar istiyorlar, rap yaptırıyorlar ama müziğin içine bizim makamlarımızı koyduruyorlar" diyerek sözlerine başladı ve "O yüzden yeni isimler çıkıyor. Yapımcı hala yeni isim istiyor. Z kuşağına rap'i dinletmeye çalışıyorlar ki, bizi artık dinlemesin. Bizim yerimizi tutamazlar ki.
Kaç gün dinlendiğini sen hesapla. Hala 93'teki 'Yar Diye Diye'yi mevzu ediyorsun, şimdi yeni çıkanlardan bir tane isim söyle. Tanıyorum hepsini, bizi istemiyorlar artık, Serdar Ortaç, Kenan Doğulu, Demet Akalın, Tarkan bu tren bitsin diyorlar. Ama bitmez, bitmeyecek" açıklamasında bulundu.
Cansu Canan Özgen, Serdar Ortaç'a yakalandığı MS hastalığını yönelterek 'Serdar Ortaç'ı ne hasta etti? 'diye sordu. Ortaç, çok konuşulacak itiraflara imza attı. İşte şarkıcının açıklamalarından satırbaşları...
"MAMAK'TA YERİN YEDİ KAT DİBİNDE..."
"Aşırı stres vardı. Çok para geliyordu, çok para gidiyordu. Gelen para kumara gitti. Giden paranın üzüntüsü, helal kazanıp harama vermek... Mahvettim kalbimi ve beynimi. Daha 25 yaşındaydım, Karabiber'i söylerken sahneden asker kaçağı diye hapse atıldım, beraat ettim. Suçsuz bulunduğuma mı sevineyim, giden 3,5 aya mı üzüleyim? Mamak'ta yerin yedi kat dibinde hücrede yatarken, üç gün önce kraldım konser veriyordum ona mı üzüleyim?"
"BENİ MS YAPAN BU HAYAT"
"Çok dürüst olduğum için başıma gelenlere mi üzüleyim? Baba öldü, kardeş hastalandı yatağa girdi, hangi birine stres yapmayayım? Sen balığa gidip yemek yerken, ben evde oturup tek başıma 'lanet olsun bu hayata' dedim. Daha inançlı, daha temkinli yaşamalıymışım. Bu kadar hovarda olmamalıymışım. Minibüsten çıkan onlarca kız yaşanmamalıymış. Bir tane kadını sevip, çocuk yapıp ölmeliymişim. Yanlış yapmışım. Ama benim hayatım da bu. Beni MS yapan da bu hayat." açıklamasında bulundu.