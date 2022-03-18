Muhalefetten çekinmeyen Serdar Ortaç’tan dikkat çeken açıklamalar!

"BENİ MS YAPAN BU HAYAT"



"Çok dürüst olduğum için başıma gelenlere mi üzüleyim? Baba öldü, kardeş hastalandı yatağa girdi, hangi birine stres yapmayayım? Sen balığa gidip yemek yerken, ben evde oturup tek başıma 'lanet olsun bu hayata' dedim. Daha inançlı, daha temkinli yaşamalıymışım. Bu kadar hovarda olmamalıymışım. Minibüsten çıkan onlarca kız yaşanmamalıymış. Bir tane kadını sevip, çocuk yapıp ölmeliymişim. Yanlış yapmışım. Ama benim hayatım da bu. Beni MS yapan da bu hayat." açıklamasında bulundu.