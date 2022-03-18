Haberler Magazin Seda Sayan'ın evlilik hazırlığı yaptığı Çağlar Ökten hakkında şok iddia!

Ünlü şarkıcı ve sunucu Seda Sayan geçtiğimiz günlerde birlikte çalıştığı müzisyen Çağlar Ökten'den evlilik teklifi aldığı ve "evet" yanıtını verdiğini duyurmuştu. Çağlar Ökten ile evlilik hazırlığı yapmaya başlayan ve nikah tarihini açıklayan Seda Sayan gündeme bomba gibi düşmüştü. Son olarak magazin kulislerinde konuşulan, merak konusu olan ve Seda Sayan ile nikah masasına oturmaya hazırlanan müzisyen Çağlar Ökten hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. Ortalık karışırken Seda Sayan'ın ne diyeceği de merak konusu oldu. İşte o iddiaya dair detaylar...