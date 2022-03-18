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Haberler Magazin Seda Sayan'ın evlilik hazırlığı yaptığı Çağlar Ökten hakkında şok iddia!

Seda Sayan'ın evlilik hazırlığı yaptığı Çağlar Ökten hakkında şok iddia!

Ünlü şarkıcı ve sunucu Seda Sayan geçtiğimiz günlerde birlikte çalıştığı müzisyen Çağlar Ökten'den evlilik teklifi aldığı ve "evet" yanıtını verdiğini duyurmuştu. Çağlar Ökten ile evlilik hazırlığı yapmaya başlayan ve nikah tarihini açıklayan Seda Sayan gündeme bomba gibi düşmüştü. Son olarak magazin kulislerinde konuşulan, merak konusu olan ve Seda Sayan ile nikah masasına oturmaya hazırlanan müzisyen Çağlar Ökten hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. Ortalık karışırken Seda Sayan'ın ne diyeceği de merak konusu oldu. İşte o iddiaya dair detaylar...

18.03.2022, 11:38 Güncelleme Tarihi: 18.03.2022, 11:39

Seda Sayan’ın evlilik hazırlığı yaptığı Çağlar Ökten hakkında şok iddia!

Seda Sayan'ın yeni sevgilisi ve müstakbel eşi Çağlar Ökten'in 3 ay öncesine kadar Lara Şehiroğlu'yla 4 yıldır devam eden ve evlilik planları yaptığı bir ilişkisi olduğu ortaya çıktı.

Seda Sayan’ın evlilik hazırlığı yaptığı Çağlar Ökten hakkında şok iddia!

"İLİŞKİNİ BİTİR SANA ALBÜM YAPAYIM" İDDİASI

Snob Magazin'de yer alan habere göre; Sayan, Çağlar Ökten'e "İlişkini bitirmen karşılığında sana albüm yaparım" vaadinde bulundu ve bu sebeple Çağlar Ökten evlilik planları yaptığı sevgilisi Lara'yla bir gecede ayrıldı.

Seda Sayan’ın evlilik hazırlığı yaptığı Çağlar Ökten hakkında şok iddia!

EVLİLİK HABERLERİ ÇIKTI FOTOĞRAFLAR KALKTI

Yani 4 yıllık ilişkinin Seda Sayan yüzünden bittiği iddia edildi. Üç ay sonra da "Seda Sayan'la evleniyor" haberleri ortaya çıktı. Ve evlilik haberleri ortaya çıkana kadar Lara'nın Instagram hesabında Çağlar Ökten'le olan fotoğrafları duruyordu.

Seda Sayan’ın evlilik hazırlığı yaptığı Çağlar Ökten hakkında şok iddia!

Fakat haber çıkar çıkmaz kendisi fotoğrafları hesabından hızlıca kaldırdı. Seda Sayan'ın bu haberlere ne diyeceği merak konusu oldu.

Seda Sayan’ın evlilik hazırlığı yaptığı Çağlar Ökten hakkında şok iddia!

Öte yandan, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde aldığı evlenme teklifine 'Evet' yanıtını veren 59 yaşındaki sanatçı, geçtiğimiz günlerde canlı yayında evlilik kararı aldıklarını duyurmuştu. Magazin gündemine bomba gibi düşen sürpriz nikâhın detayları belli olmaya başladı.

Seda Sayan’ın evlilik hazırlığı yaptığı Çağlar Ökten hakkında şok iddia!

MAYIS AYINDA EVLENECEKLER

Hürriyet gazetesinden İsmail Bayrak'ın haberine göre; birbirlerini çok sevdiklerini ve birlikte çok mutlu olduklarını dile getiren Seda Sayan ile Çağlar Ökten, mayıs ayının ikinci haftası yakın arkadaşlarıyla birlikte Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'a gidecek.

Seda Sayan’ın evlilik hazırlığı yaptığı Çağlar Ökten hakkında şok iddia!

Dünyanın en romantik şehirleri arasında gösterilen ve 'Aşıklar şehri' olarak da bilinen Prag'da mutluluğa 'Evet' diyecek olan çiftin nikâhını, Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış kıyacak. Çift, romantik bir balayı tatilinin ardından İstanbul'a dönmeyi planlıyor.

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