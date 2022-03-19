Hande Erçel ile yollarını ayıran Kerem Bürsin’den yeni hamle!

Kerem Bürsin adının geçtiği haberler hiç bir şekilde doğru değildir. Ajansı ve kendisi dışında çıkan haberlerin hiçbir doğruluk payı yoktur. Oyuncumuz Kerem'in hayatında kimse olmamakla birlikte işlerimize her zamanki yoğun tempo ile devam etmekteyiz.

Değerli Magazin mensuplarının da bu süreç içerisinde sadece oyuncumuza değil ama herkese böyle hassas bir dönemde saygı duyulmasını rica ederiz..."