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Haberler Magazin Hande Erçel ile yollarını ayıran Kerem Bürsin'den yeni hamle!

Hande Erçel ile yollarını ayıran Kerem Bürsin'den yeni hamle!

Dizi setinde başlayan arkadaşlıkları aşka dönüşen Hande Erçel ve Kerem Bürsin, geçtiğimiz ay sessiz sedasız yollarını ayırmıştı. Ardından güzel oyuncu sosyal medya hesabından Kerem Bürsin'i takipten çıkarmış ve ikilinin birlikte olduğu tüm kareleri silmişti. Eski sevgilisini takip etmeye devam eden Bürsin, konuşulan aşk dedikodularından sonra yeni bir hamlede bulundu. İşte detaylar...

19.03.2022, 17:15 Güncelleme Tarihi: 19.03.2022, 17:15

Hande Erçel ile yollarını ayıran Kerem Bürsin’den yeni hamle!

Birlikte rol aldıkları dizinin setinde tanışarak aşk yaşamaya başlayan Hande Erçel ve Kerem Bürsin, Maldivler tatiline gidince yakayı ele vermişti. 2021 yılında aşk yaşadıkları belgelenen ikili, geçtiğimiz haftalarda ayrılmıştı.

Hande Erçel ile yollarını ayıran Kerem Bürsin’den yeni hamle!

YAKIN ÇEVRESİNİ DEVREYE SOKTU AMA...

Bürsin, sevgilisiyle barışmak için yakın çevresini devreye soktu. Ancak Hande Erçel'in arkadaşlarına "Tamamen bitti, artık dönüş yok" dediği ifade edilmişti.

Hande Erçel ile yollarını ayıran Kerem Bürsin’den yeni hamle!

Bütün bu gelişmelerin ardından ilk hamle Hande Erçel'den geldi.

TAKİBİ BIRAKTI

Erçel, eski aşkını sosyal medyadan takip etmeyi bıraktı. Güzel oyuncu, geçtiğimiz haftalarda Kerem Bürsin ile çekilmiş fotoğraflarını da kaldırmıştı.

Hande Erçel ile yollarını ayıran Kerem Bürsin’den yeni hamle!

KEREM'DEN YANIT GECİKMEDİ

Hande Erçel'in sosyal medyadaki atağına karşılık Kerem Bürsin'den de yanıt gecikmedi. Birkaç gün öncesine kadar eski sevgilisini takip eden Kerem Bürsin de Hande Erçel'i Instagramda takip etmeyi bıraktı.

Hande Erçel ile yollarını ayıran Kerem Bürsin’den yeni hamle!

Ünlü oyuncunun bu hareketi ikilinin sevenlerine, 'Bir devir kapandı' ve "Dost kalamadılar demek ki..." dedirtti.

Hande Erçel ile yollarını ayıran Kerem Bürsin’den yeni hamle!

Son günlerde Hande Erçel'in reklamlarında rol aldığı mücevher firmasının sahibi Atasay Kamer ile adı anılmaya başlayınca, yakışıklı oyuncunun Erçel'i sosyal medyadan silerek hayatından komple çıkardığı iddia edildi.

Hande Erçel ile yollarını ayıran Kerem Bürsin’den yeni hamle!

Çıkan bu iddiaların ardından Hande Erçel'in yakın çevresine, "Kimseyle aşk yaşamıyorum. Kafamı dinleyeceğim bir süre" dediği öğrenildi.

Hande Erçel ile yollarını ayıran Kerem Bürsin’den yeni hamle!

Geçtiğimiz günlerde de Kerem Bürsin hakkında bir aşk iddiası ortaya atılmıştı. Dedikodulara göre 34 yaşındaki oyuncu, kısa bir süredir spor spikeri Elif Gökalp ile görüşüyordu. Bürsin'in Instagram'da da takipleştiği güzel spiker ile henüz birbirlerini tanıma aşamasında olduğu da konuşulanlar arasındaydı.

Hande Erçel ile yollarını ayıran Kerem Bürsin’den yeni hamle!

İddiaların ardından Kerem Bürsin cephesinden açıklama geldi:

"Son zamanlarda basında yer alan haberler için maalesef böyle bir dönemde bir açıklama yapma gereği duymaktayız. Dünyanın ve ülkemizin geçtiği bu sancılı ve hoş olmayan süreçte gündemin bu şekilde meşgul edilmemesini isteriz.

Hande Erçel ile yollarını ayıran Kerem Bürsin’den yeni hamle!

Kerem Bürsin adının geçtiği haberler hiç bir şekilde doğru değildir. Ajansı ve kendisi dışında çıkan haberlerin hiçbir doğruluk payı yoktur. Oyuncumuz Kerem'in hayatında kimse olmamakla birlikte işlerimize her zamanki yoğun tempo ile devam etmekteyiz.

Değerli Magazin mensuplarının da bu süreç içerisinde sadece oyuncumuza değil ama herkese böyle hassas bir dönemde saygı duyulmasını rica ederiz..."

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