Haberler Magazin Hazırlıklar başladı! Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un düğün detayları belli oldu

Hazırlıklar başladı! Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un düğün detayları belli oldu

Aşklarıyla sık sık gündeme gelen Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, yılın son günlerinde ayrılık kararı almış ve hayranlarını üzmüştü. Daha sonrasında ise ikili, aşklarına ikinci bir şans vermiş ve kısa bir süre önce barışmıştı. Oğuzhan Koç, sevgililer gününde hazırladığı organizasyonla güzel oyuncuya evlenme teklif etmiş ve 'evet' yanıtını almıştı. Ünlü çift şimdilerde birlikteliklerini resmiyete taşırken, düğünün detayları da belli olmaya başladı.