Hazırlıklar başladı! Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’un düğün detayları belli oldu

Başarılı şarkıcı Oğuzhan Koç, 2021 yılının ilk aylarında aşk yaşamaya başladığı oyuncu Demet Özdemir'e kısa süreli bir ayrılık yaşadıktan sonra 14 Şubat'ta evlilik teklifi etti.
Aşklarıyla sık sık gündeme gelen Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, yılın son günlerinde ayrılık kararı almış ve hayranlarını üzmüştü. Daha sonrasında ise ikili, aşklarına ikinci bir şans vermiş ve kısa bir süre önce barışmıştı. Oğuzhan Koç, sevgililer gününde hazırladığı organizasyonla güzel oyuncuya evlenme teklif etmiş ve 'evet' yanıtını almıştı. Ünlü çift şimdilerde birlikteliklerini resmiyete taşırken, düğünün detayları da belli olmaya başladı.
Başarılı şarkıcı Oğuzhan Koç, 2021 yılının ilk aylarında aşk yaşamaya başladığı oyuncu Demet Özdemir'e kısa süreli bir ayrılık yaşadıktan sonra 14 Şubat'ta evlilik teklifi etti.
İlişkilerine bir şans daha veren ünlü çift, şimdilerde düğün hazırlıklarına başladı.
AĞUSTOS AYINDA EVLENECEKLER
Takvim'de yer alan habere göre, önümüzdeki yaz aylarında nikah masasına oturmaya hazırlanan çiftin düğün detayları belli oldu.
İkili, 13/14 ya da 20/21 Ağustos tarihlerinde iki gün iki gece sürecek eğlenceli bir düğün yapmayı planlıyor.
AŞKLARININ BAŞLADIĞI YERİ SEÇTİLER
Çift, son dönemdeki destinasyon düğünleri konseptine de uyarak düğünü Çeşme'de yapmayı planlıyor.
Çiftin düğün yeri olarak Çeşme'yi seçmelerinin de romantik bir nedeni var. İkilinin aşkı 2021 yılında Çeşme'de başlamıştı.
Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir çifti, Ağustos ayında Çeşme'de evleniyor. Yaklaşık 1 yıldır aşk yaşayan ve geçtiğimiz haftalarda yollarını ayıran Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç ikilisinin ayrılıkları kısa sürmüştü.
Sevgilisi Demet Özdemir'in gönlünü almayı başaran şarkıcı Oğuzhan Koç bu defa işini sağlama almış ve Demet Özdemir'e Sevgililer Günü'nde sürpriz bir evlilik teklifinde bulunmuştu.
Oğuzhan Koç'a 'Evet' diyen Demet Özdemir geçen günlerde 30'una bastı. Ünlü oyuncu Demet Özdemir yeni yaşına görkemli bir kutlama ile girdi.
İlk bakışta sade bir elbise tercih ettiği düşünülen Demet Özdemir'in derin sırt dekoltesi sosyal medyayı salladı. İşte Demet Özdemir'in doğum günü şıklığı...