Haberler Magazin Berfu Yenenler'den Demet Akalın'a ağır gönderme!

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, sosyal medya paylaşımları ve yorumlarıyla oldukça dikkat çekiyor. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Demet Akalın son olarak geçtiğimiz günlerde Eser-Berfu Yenenler çiftinin videosunu paylaşan bir sosyal medya hesabına "Sıfır komikler, nasıl gülebiliyorsun? Hele bu zorla gündemde kalayım çabası ay" yorumunda bulundu. Bunu gören Berfu Yenenler'den ise Akalın'a ağır bir gönderme geldi.