Cenay Türksever: Kenan İmirzalıoğlu ile abi kardeşi oynamak isterim!

YouTube'un sevilen kanallarından Bi' Başka'ya konuk olan Cenay Türksever, birlikte çalışmayı en çok istediği oyuncuyu da açıkladı: Haluk Bilginer. Haluk Bilginer. Kenan İmirzalıoğlu ile abi kardeşi oynamayı çok isterim.

Gelecekte geçen, yerli bilim kurgu ve aksiyon dizisi. Börü 2039. 'Wow'' dedirtiyor bu sıfatlar iddiasıyla. Önce projeden sonra da Çaka Yazgan karakterinden bahseder misin?

Çok güzel bir sezon geçirdik. 6 bölümümüz yayınlandı. Çaka Yazgan karakterini menajerim bana sunarken "Tam senlik" demişti. Senaryoyu okuyunca ben de böyle düşündüm. Karakterim için çok çalıştım. Onu anlamaya çalıştım. İnsanlara biraz yukarıdan bakan bir karakter, sebebini anlamaya çalıştım. Cenay'ı bir kenara koydum. Zamanla karakteri de iç dünyama aldım ve dışarı aktardım. Hazırlıklar uzun sürdü.