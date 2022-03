Cenay Türksever: Kenan İmirzalıoğlu ile abi kardeşi oynamak isterim!

Sporla da ilgilisin bildiğim kadarıyla. Cenay'ın bir günü nasıl geçer? Neler yapmaktan hoşlanır? Ne izler, ne yer, hangi sosyal aktiviteleri yapmaktan hoşlanır?

O gün bana aitse uzun zamandır yapmadığım şeylerin listesini çıkarırım. Ben not defteri tutmayı çok severim. Gördüğüm şeyleri hem yazarım hem çizerim. Yıllar sonra işime yarar, yarattığım karakterlere katkıda bulunur. Okuduğum kitapları bir daha okurum, izlediğim filmleri bir daha izlerim. Çünkü her yaşta her olgunlukta farklı bir bakış açısıyla ele alırsın gördüğün her şeyi.

Nasıl bir arkadaş ve nasıl bir sevgilisindir?

Sevdiklerim için her şeyi yaparım. Arkasında dururum, desteklerim. Fikirlerini desteklerim.

Birlikte çalışmayı çok istediğin bir oyuncu var mı?

Haluk Bilginer. Kenan İmirzalıoğlu ile abi kardeşi oynamayı çok isterim.