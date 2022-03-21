Haberler Magazin Özcan Deniz'in İranlı sevgilisi Samar Dadgar'dan evlilik açıklaması!

15 ay evli kaldığı Feyza Aktan ile olaylı bir şekilde boşanan ünlü sanatçı Özcan Deniz, bir süredir kendisinden yaşça küçük İranlı modacı Samar Dadgar ile aşk yaşıyor. Geçtiğimiz günlerde tektaşlı paylaşımda bulunan ve tüm dikkatleri üzerine çeken İranlı modacı, şimdi ise sosyal medya üzerinden gelen 'evlilik' sorusunu yanıtsız bırakmadı.