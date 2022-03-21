  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Magazin Özcan Deniz'in İranlı sevgilisi Samar Dadgar'dan evlilik açıklaması!

Özcan Deniz'in İranlı sevgilisi Samar Dadgar'dan evlilik açıklaması!

15 ay evli kaldığı Feyza Aktan ile olaylı bir şekilde boşanan ünlü sanatçı Özcan Deniz, bir süredir kendisinden yaşça küçük İranlı modacı Samar Dadgar ile aşk yaşıyor. Geçtiğimiz günlerde tektaşlı paylaşımda bulunan ve tüm dikkatleri üzerine çeken İranlı modacı, şimdi ise sosyal medya üzerinden gelen 'evlilik' sorusunu yanıtsız bırakmadı.

21.03.2022, 14:43 Güncelleme Tarihi: 21.03.2022, 15:18

Özcan Deniz’in İranlı sevgilisi Samar Dadgar’dan evlilik açıklaması!

Özcan Deniz, önceki akşam Maslak'taki bir mekanda sahne aldı.

Özcan Deniz’in İranlı sevgilisi Samar Dadgar’dan evlilik açıklaması!

Rezervasyonları günler öncesinden dolan geceye karlı havaya rağmen ilgi büyüktü.

Özcan Deniz’in İranlı sevgilisi Samar Dadgar’dan evlilik açıklaması!

Özcan Deniz'i yalnız bırakmayan sevgilisi, daha sonrasında İranlı Samar Dadgar da Instagram'da takipçilerinin sorularını yanıtladı.

Özcan Deniz’in İranlı sevgilisi Samar Dadgar’dan evlilik açıklaması!

Bu yıl İstanbul Moda Akademisi'nden mezun olmayı, İran ve Londra'da mağaza açmayı hedeflediğini söyledi.

Özcan Deniz’in İranlı sevgilisi Samar Dadgar’dan evlilik açıklaması!

'ŞİMDİLİK NİŞANLIYIM'

Evlilik konusunda gelen bir soruya ise "Şimdilik nişanlıyım. Nikâhın tarihini daha belirlemedik" diye cevap verdi.

Özcan Deniz’in İranlı sevgilisi Samar Dadgar’dan evlilik açıklaması!

Özcan Deniz'in annesi Kadriye Deniz'in ise bu ilişkiye rızası olmadığı biliniyor.

Özcan Deniz’in İranlı sevgilisi Samar Dadgar’dan evlilik açıklaması!

Bir süredir kendisinden 23 yaş büyük olan Özcan Deniz ile aşk yaşayan Dadgar, sosyal medya hesabından tektaş yüzükle fotoğrafını paylaşarak tüm dikkatleri üzerine çekmişti.

Özcan Deniz’in İranlı sevgilisi Samar Dadgar’dan evlilik açıklaması!

Deniz ile bu zamana kadar çekilmiş romantik anlarını bir video haline getiren modacı, "Hediye gibi geldin hoş geldin" yazarak Özcan Deniz'i etiketledi.

Özcan Deniz’in İranlı sevgilisi Samar Dadgar’dan evlilik açıklaması!

Genç modacının paylaşımını yorumlara sınırlandırması ve Özcan Deniz'in sevgilisinin paylaşımına sessiz kalması da dikkat çekti.

  • SON DAKİKA