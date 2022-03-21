Özcan Deniz’in İranlı sevgilisi Samar Dadgar’dan evlilik açıklaması!

Özcan Deniz, önceki akşam Maslak'taki bir mekanda sahne aldı.
15 ay evli kaldığı Feyza Aktan ile olaylı bir şekilde boşanan ünlü sanatçı Özcan Deniz, bir süredir kendisinden yaşça küçük İranlı modacı Samar Dadgar ile aşk yaşıyor. Geçtiğimiz günlerde tektaşlı paylaşımda bulunan ve tüm dikkatleri üzerine çeken İranlı modacı, şimdi ise sosyal medya üzerinden gelen 'evlilik' sorusunu yanıtsız bırakmadı.
Özcan Deniz, önceki akşam Maslak'taki bir mekanda sahne aldı.
Rezervasyonları günler öncesinden dolan geceye karlı havaya rağmen ilgi büyüktü.
Özcan Deniz'i yalnız bırakmayan sevgilisi, daha sonrasında İranlı Samar Dadgar da Instagram'da takipçilerinin sorularını yanıtladı.
Bu yıl İstanbul Moda Akademisi'nden mezun olmayı, İran ve Londra'da mağaza açmayı hedeflediğini söyledi.
'ŞİMDİLİK NİŞANLIYIM'
Evlilik konusunda gelen bir soruya ise "Şimdilik nişanlıyım. Nikâhın tarihini daha belirlemedik" diye cevap verdi.
Özcan Deniz'in annesi Kadriye Deniz'in ise bu ilişkiye rızası olmadığı biliniyor.
Bir süredir kendisinden 23 yaş büyük olan Özcan Deniz ile aşk yaşayan Dadgar, sosyal medya hesabından tektaş yüzükle fotoğrafını paylaşarak tüm dikkatleri üzerine çekmişti.
Deniz ile bu zamana kadar çekilmiş romantik anlarını bir video haline getiren modacı, "Hediye gibi geldin hoş geldin" yazarak Özcan Deniz'i etiketledi.
Genç modacının paylaşımını yorumlara sınırlandırması ve Özcan Deniz'in sevgilisinin paylaşımına sessiz kalması da dikkat çekti.