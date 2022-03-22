Hamdi Alkan ve Selen Görgüzel’in boşanma detayları ortaya çıktı

"9 yıl beraber ağlayıp, beraber güldük... Aynı havayı soluduk, çok sevdik, sevildik, çok didiştik, çok barıştık, unutulmaz anılar biriktirdik... Bugün karı-koca ilişkimiz bitse de biliyorum ki ömür boyu dost olarak hayatlarımızda hep var olacağız. Mutluluk daima seninle olsun." Hamdi Alkan da bu postu paylaşarak, duygularının karşılıklı olduğunu gösterdi.