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Haberler Magazin Hamdi Alkan ve Selen Görgüzel'in boşanma detayları ortaya çıktı

Hamdi Alkan ve Selen Görgüzel'in boşanma detayları ortaya çıktı

2013 yılında Roma'da nikah masasına oturan Hamdi Alkan ve Selen Görgüzel, geçtiğimiz hafta anlaşmalı olarak boşandı. Bir süredir evliliklerindeki sorunları çözemeyen ünlü çift, dokuz yıllık birliktelikleri 10 dakikada bitirdi. Ayrılığın ardından ise ikilinin boşanma detayları da ortaya çıktı.

22.03.2022, 12:22 Güncelleme Tarihi: 22.03.2022, 12:23

Hamdi Alkan ve Selen Görgüzel’in boşanma detayları ortaya çıktı

Selen Görgüzel ile Hamdi Alkan, 2013 yılında İtalya'nın Roma kentinde nikah masasına oturmuştu. İnişli çıkışlı bir evlilik sürdüren çift, 9 yıllık evliliklerini geçtiğimiz cuma günü resmi olarak sonlandırdı. İki ünlü isim anlaşmalı boşandı.

Hamdi Alkan ve Selen Görgüzel’in boşanma detayları ortaya çıktı

İkili, hazırlanan boşanma protokolüne imza atarak sorunsuz şekilde ilişkilerini bitirdiler.

Hamdi Alkan ve Selen Görgüzel’in boşanma detayları ortaya çıktı

DEĞERİ 90 BİN LİRA

Hürriyet'in haberine göre; Hamdi Alkan, boşandığı eşine bir ev ve bir araba verdi. Hafta sonu çıkan haberlerde 'Lüks araba ve New York'ta bir daire' verdiği yazıyordu.

Hamdi Alkan ve Selen Görgüzel’in boşanma detayları ortaya çıktı

Oysa bahsi geçen araba; 2005 model bir Peugeot 206. Günümüzdeki maddi değeri 90 bin lira.

Hamdi Alkan ve Selen Görgüzel’in boşanma detayları ortaya çıktı

BOŞANINCA AĞLADI

Geçtiğimiz hafta Beykoz Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Hamdi Alkan, avukatı Fahrettin Cem Keser ile katıldı. Selen Görgüzel de avukatı Şeyda Yıldırım ile duruşmada hazır bulundu.

Hamdi Alkan ve Selen Görgüzel’in boşanma detayları ortaya çıktı

Görgüzel'e destek için gelen arkadaşları mahkeme salonu önünde duruşmanın bitmesini bekledi. Gizlilik kararının olduğu duruşma 10 dakika sürdü.

Hamdi Alkan ve Selen Görgüzel’in boşanma detayları ortaya çıktı

Duruşma salonundan ilk çıkan Selen Görgüzel, gözyaşlarına hakim olamadı. Bunu gören Hamdi Alkan, boşandığı eşinin yanına giderek, bir süre konuştu.

Hamdi Alkan ve Selen Görgüzel’in boşanma detayları ortaya çıktı

'HEP DOST KALACAĞIZ'

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Selen Görgüzel, eski eşine teşekkür ederek şunları söyledi:

Hamdi Alkan ve Selen Görgüzel’in boşanma detayları ortaya çıktı

"9 yıl beraber ağlayıp, beraber güldük... Aynı havayı soluduk, çok sevdik, sevildik, çok didiştik, çok barıştık, unutulmaz anılar biriktirdik... Bugün karı-koca ilişkimiz bitse de biliyorum ki ömür boyu dost olarak hayatlarımızda hep var olacağız. Mutluluk daima seninle olsun." Hamdi Alkan da bu postu paylaşarak, duygularının karşılıklı olduğunu gösterdi.

Hamdi Alkan ve Selen Görgüzel’in boşanma detayları ortaya çıktı

EV VE ARABA VERDİ, NAFAKA ÖDEMEYECEK

Mahkeme, protokol gereği, Hamdi Alkan'a ait Amerika'nın New York kentindeki ev ile lüks bir otomobilin boşandığı eşi Selen Görgüzel'e verilmesine hükmetti. Çiftin birbirlerinden herhangi bir nafaka, maddi ve manevi tazminat talebinde bulunmadığı öğrenildi.

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