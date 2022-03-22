Hamdi Alkan ve Selen Görgüzel’in boşanma detayları ortaya çıktı

Selen Görgüzel ile Hamdi Alkan, 2013 yılında İtalya'nın Roma kentinde nikah masasına oturmuştu. İnişli çıkışlı bir evlilik sürdüren çift, 9 yıllık evliliklerini geçtiğimiz cuma günü resmi olarak sonlandırdı. İki ünlü isim anlaşmalı boşandı.
2013 yılında Roma'da nikah masasına oturan Hamdi Alkan ve Selen Görgüzel, geçtiğimiz hafta anlaşmalı olarak boşandı. Bir süredir evliliklerindeki sorunları çözemeyen ünlü çift, dokuz yıllık birliktelikleri 10 dakikada bitirdi. Ayrılığın ardından ise ikilinin boşanma detayları da ortaya çıktı.
Selen Görgüzel ile Hamdi Alkan, 2013 yılında İtalya'nın Roma kentinde nikah masasına oturmuştu. İnişli çıkışlı bir evlilik sürdüren çift, 9 yıllık evliliklerini geçtiğimiz cuma günü resmi olarak sonlandırdı. İki ünlü isim anlaşmalı boşandı.
İkili, hazırlanan boşanma protokolüne imza atarak sorunsuz şekilde ilişkilerini bitirdiler.
DEĞERİ 90 BİN LİRA
Hürriyet'in haberine göre; Hamdi Alkan, boşandığı eşine bir ev ve bir araba verdi. Hafta sonu çıkan haberlerde 'Lüks araba ve New York'ta bir daire' verdiği yazıyordu.
Oysa bahsi geçen araba; 2005 model bir Peugeot 206. Günümüzdeki maddi değeri 90 bin lira.
BOŞANINCA AĞLADI
Geçtiğimiz hafta Beykoz Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Hamdi Alkan, avukatı Fahrettin Cem Keser ile katıldı. Selen Görgüzel de avukatı Şeyda Yıldırım ile duruşmada hazır bulundu.
Görgüzel'e destek için gelen arkadaşları mahkeme salonu önünde duruşmanın bitmesini bekledi. Gizlilik kararının olduğu duruşma 10 dakika sürdü.
Duruşma salonundan ilk çıkan Selen Görgüzel, gözyaşlarına hakim olamadı. Bunu gören Hamdi Alkan, boşandığı eşinin yanına giderek, bir süre konuştu.
'HEP DOST KALACAĞIZ'
Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Selen Görgüzel, eski eşine teşekkür ederek şunları söyledi:
"9 yıl beraber ağlayıp, beraber güldük... Aynı havayı soluduk, çok sevdik, sevildik, çok didiştik, çok barıştık, unutulmaz anılar biriktirdik... Bugün karı-koca ilişkimiz bitse de biliyorum ki ömür boyu dost olarak hayatlarımızda hep var olacağız. Mutluluk daima seninle olsun." Hamdi Alkan da bu postu paylaşarak, duygularının karşılıklı olduğunu gösterdi.
EV VE ARABA VERDİ, NAFAKA ÖDEMEYECEK
Mahkeme, protokol gereği, Hamdi Alkan'a ait Amerika'nın New York kentindeki ev ile lüks bir otomobilin boşandığı eşi Selen Görgüzel'e verilmesine hükmetti. Çiftin birbirlerinden herhangi bir nafaka, maddi ve manevi tazminat talebinde bulunmadığı öğrenildi.