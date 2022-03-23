Hadise’ye dudak uçuklatan hediye! Mehmet Dinçerler kesenin ağzını açtı

Müzikteki başarısını özel hayatına da taşıyan sevilen şarkıcı Hadise, Dinçerler Ailesi'nin kalbini de kısa sürede fethetti..
Ünlü şarkıcı Hadise, gönlünü iş insanı Mehmet Dinçerler'e kaptırmış, çiftin evlilik kararı magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Geçtiğimiz Ocak ayında Hadise'ye 3 milyon TL'lik yüzükle evlenme teklifi eden Mehmet Dinçerler, bir hafta önce ailesiyle birlikte güzel şarkıcı Hadise'yi ailesinden istemeye gitti. Dinçerler'in, kız istemede de kesenin ağzını açıp, ünlü şarkıcıya pırlanta bilezik taktığı öne sürüldü.
Mehmet Dinçerler ile geçtiğimiz hafta Göktürk'teki evinde evliliğe ilk adımı atan ünlü popçu, nişan öncesinde tüm çalışanlara gizlilik sözleşmesi imzalattı..
Bu sayede nişan merasimindeki tüm detayları gizli tutan Hadise'ye nişanda ne takıldığı merak konusu oldu.
Güzel popçuya evlilik teklifinde bulunurken 3 milyon TL'lik bir yüzük takan damat, kız istemede de kesenin ağzını açtı..
AİLENİN GÖZBEBEĞİ OLDU
Takvim'den Aydın Hamza'nın haberine göre; Mehmet Dinçerler ile ailesi, Hadise'ye bu kez de 75 bin dolar yani yaklaşık 1 milyon 100 bin TL'lik pırlanta bir bilezik taktı.
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Dinçerler Ailesi'nin bir de pırlanta kolye taktığı güzel popçu, "Milyonluk gelin" dedirtti..
Öte yandan, Mehmet Dinçerler'in Hadise'ye aldığı yüzük, Dinçerler ailesine ait üç şirketin konkordato davasına damga vurdu.
Şirketin ortağı amca Mehmet Dinçerler'in avukatı "40 bin dolarlık yüzük alacağına borcunu ödesin" dedi.