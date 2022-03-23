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Melisa Ural'dan sevgilisine romantik sürpriz!

Sibel Can ile Hakan Ural'ın kızları Melisa Ural, sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ile geçtiğimiz Ağustos ayında ilişki yaşamaya başlamış ve erkek arkadaşını ailesiyle tanıştırmış ve onay almıştı. Güzelliğiyle annesine benzetilen Melisa Ural, sosyal medya hesabından romantik bir paylaşımda bulundu. Sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun yeni yaşını "Benim favorim" dediği çocukluk fotoğraflı pasta ile paylaştı.