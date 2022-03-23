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Haberler Magazin Melisa Ural'dan sevgilisine romantik sürpriz!

Melisa Ural'dan sevgilisine romantik sürpriz!

Sibel Can ile Hakan Ural'ın kızları Melisa Ural, sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ile geçtiğimiz Ağustos ayında ilişki yaşamaya başlamış ve erkek arkadaşını ailesiyle tanıştırmış ve onay almıştı. Güzelliğiyle annesine benzetilen Melisa Ural, sosyal medya hesabından romantik bir paylaşımda bulundu. Sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun yeni yaşını "Benim favorim" dediği çocukluk fotoğraflı pasta ile paylaştı.

23.03.2022, 16:22 Güncelleme Tarihi: 23.03.2022, 16:23

Melisa Ural’dan sevgilisine romantik sürpriz!

Sibel Can ile Hakan Ural'ın kızları Melisa Ural, geçtiğimiz ağustos ayında Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu'ndan ayrılan genç iş insanı Alaattin Kadayıfçıoğlu ile aşk yaşamaya başlamıştı.

Melisa Ural’dan sevgilisine romantik sürpriz!

Bu aşkı ilk Günaydın duyurmuştu. Anne Sibel Can ile baba Hakan Ural'dan onayı alan genç çift ilk aşk pozlarını geçtiğimiz haftalarda vermişti.

Melisa Ural’dan sevgilisine romantik sürpriz!

Güzelliği ve zarafeti ile annesi Sibel Can'a benzetilen Melisa Ural'a aşk yaradı.

Melisa Ural’dan sevgilisine romantik sürpriz!

Geçmişte oldukça kilolu olan ve verdiği kilolar sonrası güzelliğine güzellik katılan Melisa Ural sosyal medyada da büyük ilgi görüyor.

Melisa Ural’dan sevgilisine romantik sürpriz!

Melisa Ural, son olarak sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun doğum gününü romantik paylaşım ile kutladı.

Melisa Ural’dan sevgilisine romantik sürpriz!

Melisa Ural, sevgilisinin yeni yaşına özel çocukluk fotoğrafını pastasının üzerine bastırdı.

Melisa Ural’dan sevgilisine romantik sürpriz!

"Benim favorim" dediği çocukluk fotoğraflı pasta ile paylaşım yapan Melisa Ural'a "Körkütük aşık" yorumları yapıldı.

Melisa Ural’dan sevgilisine romantik sürpriz!

Verdiği kilolar sonrası güzelliğine güzellik katılan Melisa Ural'ın sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ile aşk pozları sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

Melisa Ural’dan sevgilisine romantik sürpriz!

Ailelerden de onay çıkan Melisa Ural ile Alaattin Kadayıfçıoğlu aşkının evlilik yolunda emin adımlarla ilerledikleri konuşuluyor.

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