Şeyma Subaşı’nın son paylaşımı alay konusu oldu

Acun Ilıcalı ile yaptığı evlilik ile adını geniş kitlelere duyuran Şeyma Subaşı, her paylaşımıyla ve özel hayatıyla gündem oluyor.
Çalkantılı aşk hayatı ve paylaşımlarıyla oldukça dikkat çeken 31 yaşındaki sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, geçtiğimiz günlerde bir dargın bir barışık olduğu Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile yolları ayrıdığını duyurmuştu. Ayrılığın ardından ülkeye dönen ve sosyal medyayı sıkça kullanan Subaşı son paylaşımıyla gündem oldu. Tavla oynarken fotoğrafını paylaşan fenomeni, o detay ele verdi. Subaşı hakkında, "Meedo'yu kıskandıracağım derken rezil oldu" yorumları yapıldı.
Acun Ilıcalı ile yaptığı evlilik ile adını geniş kitlelere duyuran Şeyma Subaşı, her paylaşımıyla ve özel hayatıyla gündem oluyor.
Guido Senia'dan ayrıldıktan sonra gönlünü Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi'ye kaptıran sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, geçen günlerde bu ilişkisinin de bittiğini duyurmuştu.
Aradığı aşkı bir türlü bulamayan Subaşı, nişanlısı Meedo'dan sonra Türkiye'ye geri dönmüştü.
Şeyma Subaşı, dün akşam da Instagram'dan eski fotoğraflarını paylaşarak 'nostalji rüzgarı' estirdi.
Özellikle kızı Melisa'yı paylaşan Şeyma Subaşı, aralarda kendi eski halini de paylaşmayı ihmal etmedi.
Fakat son paylaşımı sosyal medyada dalga konusu oldu!
Tek başına tavla oynayan Subaşı, o anları sosyal medyadan paylaşınca fenomeni gözlük camı ele verdi.
Bu detay fark edilince Şeyma Subaşı yorum yağmuruna tutuldu.
İşte sosyal medyada gelen bazı yorumlar...