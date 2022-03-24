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Şeyma Subaşı'nın son paylaşımı alay konusu oldu

Çalkantılı aşk hayatı ve paylaşımlarıyla oldukça dikkat çeken 31 yaşındaki sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, geçtiğimiz günlerde bir dargın bir barışık olduğu Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile yolları ayrıdığını duyurmuştu. Ayrılığın ardından ülkeye dönen ve sosyal medyayı sıkça kullanan Subaşı son paylaşımıyla gündem oldu. Tavla oynarken fotoğrafını paylaşan fenomeni, o detay ele verdi. Subaşı hakkında, "Meedo'yu kıskandıracağım derken rezil oldu" yorumları yapıldı.