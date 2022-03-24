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Haberler Magazin Şeyma Subaşı'nın son paylaşımı alay konusu oldu

Şeyma Subaşı'nın son paylaşımı alay konusu oldu

Çalkantılı aşk hayatı ve paylaşımlarıyla oldukça dikkat çeken 31 yaşındaki sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, geçtiğimiz günlerde bir dargın bir barışık olduğu Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile yolları ayrıdığını duyurmuştu. Ayrılığın ardından ülkeye dönen ve sosyal medyayı sıkça kullanan Subaşı son paylaşımıyla gündem oldu. Tavla oynarken fotoğrafını paylaşan fenomeni, o detay ele verdi. Subaşı hakkında, "Meedo'yu kıskandıracağım derken rezil oldu" yorumları yapıldı.

24.03.2022, 13:13 Güncelleme Tarihi: 24.03.2022, 13:14

Şeyma Subaşı’nın son paylaşımı alay konusu oldu

Acun Ilıcalı ile yaptığı evlilik ile adını geniş kitlelere duyuran Şeyma Subaşı, her paylaşımıyla ve özel hayatıyla gündem oluyor.

Şeyma Subaşı’nın son paylaşımı alay konusu oldu

Guido Senia'dan ayrıldıktan sonra gönlünü Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi'ye kaptıran sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, geçen günlerde bu ilişkisinin de bittiğini duyurmuştu.

Şeyma Subaşı’nın son paylaşımı alay konusu oldu

Aradığı aşkı bir türlü bulamayan Subaşı, nişanlısı Meedo'dan sonra Türkiye'ye geri dönmüştü.

Şeyma Subaşı’nın son paylaşımı alay konusu oldu

Şeyma Subaşı, dün akşam da Instagram'dan eski fotoğraflarını paylaşarak 'nostalji rüzgarı' estirdi.

Şeyma Subaşı’nın son paylaşımı alay konusu oldu

Özellikle kızı Melisa'yı paylaşan Şeyma Subaşı, aralarda kendi eski halini de paylaşmayı ihmal etmedi.

Şeyma Subaşı’nın son paylaşımı alay konusu oldu

Fakat son paylaşımı sosyal medyada dalga konusu oldu!

Şeyma Subaşı’nın son paylaşımı alay konusu oldu

Tek başına tavla oynayan Subaşı, o anları sosyal medyadan paylaşınca fenomeni gözlük camı ele verdi.

Şeyma Subaşı’nın son paylaşımı alay konusu oldu

Bu detay fark edilince Şeyma Subaşı yorum yağmuruna tutuldu.

Şeyma Subaşı’nın son paylaşımı alay konusu oldu

İşte sosyal medyada gelen bazı yorumlar...

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