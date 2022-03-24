Ünlü oyuncu Ayşe Tolga’ya eski eşinden büyük jest!

Ayşe Tolga, 2008 yılında iş insanı Marsel Eskinazi ile evlendi.
Ünlü oyuncu Ayşe Tolga, kızının yeni okuluna yakın bir ev ararken umduğunu bulamadı. Güzel oyuncunun 2013'te boşandığı eski eşi iş insanı Marsel Eskinazi ise yardımına yetişti ve Tolga'nın istediği adreste ev bulup, hediye etti.
Ayşe Tolga, 2008 yılında iş insanı Marsel Eskinazi ile evlendi.
Çiftin bu evlilikten Can Yael isminde bir kızları oldu. Ancak çift, fikir uyuşmazlığı nedeniyle 2013 yılında yollarını ayırdı. Karı-koca buna rağmen çocukları için ilişkilerini bozmadı.
7 GÜN İÇİNDE SORUNU ÇÖZDÜ
Sabah Gazetesi'nden Merve Yurtyapan'ın haberine göre; Ayşe Tolga, kızının yeni okuluna yakın bir muhitte ev arayışına girdi. Ancak bütçesine uygun bir ev bulamadı. Haberi alan eski koca, hemen devreye girip lüks bir ev buldu ve satın alıp Tolga'ya hediye etti.
Ünlü oyuncu, "Yepyeni bir eve taşındık. İçimize sindi, çok mutluyuz. Daha küçük bir evde oturuyordum. Kızımın babası bu işi 7 gün içinde halletti" dedi.