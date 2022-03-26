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Haberler Magazin Ata Demirer'in yürümekte zorluk çektiği anlar kameralara yakalandı

Ata Demirer'in yürümekte zorluk çektiği anlar kameralara yakalandı

Ünlü komedyen ve oyuncu Ata Demirer, 140 kiloyken 50 kilo vererek 90 kiloya kadar düşmüş ve son dönemde verdiği kilolarla çok konuşuluyor. Ata Demirer, önceki gün Cihangir'de bir mekanda iş insanı Sulhi Aksüt ve arkadaşlarıyla yaklaşık 8 saat oturdu. Eğlencenin ardından mekandan çıkan Demirer'in ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.

26.03.2022, 12:48 Güncelleme Tarihi: 26.03.2022, 12:49

Ata Demirer’in yürümekte zorluk çektiği anlar kameralara yakalandı

Komedyen Ata Demirer, Cihangir'de bir mekanda iş insanı Sulhi Aksüt ve arkadaşlarıyla sekiz saat oturdu. Kahkahaların eksik olmadığı masaya daha sonra oyuncu Emre Kınay da dahil oldu.

Ata Demirer’in yürümekte zorluk çektiği anlar kameralara yakalandı

Cihangir'de yemek eşliğinde sohbet ettiği mekandan arkadaşlarının kolunda çıkan ve yürümekte güçlük çektiği görülen Ata Demirer, aracına binerken zorluk yaşadı.

Ata Demirer’in yürümekte zorluk çektiği anlar kameralara yakalandı

MUHABİRLER GİDİNCE EVİNE GİRDİ

Araçla bir tur attıktan sonra gazetecilerin gittiğinden emin olan 49 yaşındaki Demirer, 300 metre ileride bulunan evine giriş yaptı.

Ata Demirer’in yürümekte zorluk çektiği anlar kameralara yakalandı

Araçtan indikten sonra da yürümekte güçlük çeken Demirer'i, arkadaşları evine kadar bıraktı. Komedyen, sadece "İyi akşamlar" demekle yetindi.

Ata Demirer’in yürümekte zorluk çektiği anlar kameralara yakalandı

Öte yandan fazla kilolarıyla tanıdığımız Ata Demirer, son hali ile görenleri hayrete düşürdü. Ünlü komedyen Ata Demirer, verdiği kilolarla sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Ata Demirer’in yürümekte zorluk çektiği anlar kameralara yakalandı

Şekerli içeceklerden uzak duran, tatlıyı kesen ve abur cubur yemeyen Demirer, bu süreçte bol bol yüzerek form tuttu.

Ata Demirer’in yürümekte zorluk çektiği anlar kameralara yakalandı

Ünlü komedyen Ata Demirer, uzun süredir yeni film çalışmaları için inzivaya çekilmişti. Demirer, bir yandan çalışırken diğer yandan da sıkı bir diyet uyguladı.

Ata Demirer’in yürümekte zorluk çektiği anlar kameralara yakalandı

Bir dönem 140 kilo olan Demirer, 50 kilo vererek eski görüntüsüne veda etti. Ata Demirer'in son hali hayranlarını şaşırtırken ünlü isme yorum yağdı.

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