Ata Demirer’in yürümekte zorluk çektiği anlar kameralara yakalandı

Komedyen Ata Demirer, Cihangir'de bir mekanda iş insanı Sulhi Aksüt ve arkadaşlarıyla sekiz saat oturdu. Kahkahaların eksik olmadığı masaya daha sonra oyuncu Emre Kınay da dahil oldu.
Ünlü komedyen ve oyuncu Ata Demirer, 140 kiloyken 50 kilo vererek 90 kiloya kadar düşmüş ve son dönemde verdiği kilolarla çok konuşuluyor. Ata Demirer, önceki gün Cihangir'de bir mekanda iş insanı Sulhi Aksüt ve arkadaşlarıyla yaklaşık 8 saat oturdu. Eğlencenin ardından mekandan çıkan Demirer'in ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.
Komedyen Ata Demirer, Cihangir'de bir mekanda iş insanı Sulhi Aksüt ve arkadaşlarıyla sekiz saat oturdu. Kahkahaların eksik olmadığı masaya daha sonra oyuncu Emre Kınay da dahil oldu.
Cihangir'de yemek eşliğinde sohbet ettiği mekandan arkadaşlarının kolunda çıkan ve yürümekte güçlük çektiği görülen Ata Demirer, aracına binerken zorluk yaşadı.
MUHABİRLER GİDİNCE EVİNE GİRDİ
Araçla bir tur attıktan sonra gazetecilerin gittiğinden emin olan 49 yaşındaki Demirer, 300 metre ileride bulunan evine giriş yaptı.
Araçtan indikten sonra da yürümekte güçlük çeken Demirer'i, arkadaşları evine kadar bıraktı. Komedyen, sadece "İyi akşamlar" demekle yetindi.
Öte yandan fazla kilolarıyla tanıdığımız Ata Demirer, son hali ile görenleri hayrete düşürdü. Ünlü komedyen Ata Demirer, verdiği kilolarla sosyal medyada ilgi odağı oldu.
Şekerli içeceklerden uzak duran, tatlıyı kesen ve abur cubur yemeyen Demirer, bu süreçte bol bol yüzerek form tuttu.
Ünlü komedyen Ata Demirer, uzun süredir yeni film çalışmaları için inzivaya çekilmişti. Demirer, bir yandan çalışırken diğer yandan da sıkı bir diyet uyguladı.
Bir dönem 140 kilo olan Demirer, 50 kilo vererek eski görüntüsüne veda etti. Ata Demirer'in son hali hayranlarını şaşırtırken ünlü isme yorum yağdı.