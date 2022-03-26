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Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz ilk kez birlikte görüntülendi

32 yaşındaki oyuncu Alp Navruz, 'Ada Masalı' dizisindeki partneri 29 yaşındaki Ayça Ayşin Turan ile aşk yaşadıkları iddialarını geçtiğimiz aylarda kabul etmişti. Böylelikle bir set arkadaşlığının daha aşka dönüştüğünü görmüştük. Bir süredir birlikte olan ünlü çift, önceki akşam Etiler'de objektiflere takıldı. İlk kez birlikte görüntülenen çiftten Navruz "İlişkimiz çok güzel gidiyor, mutluyuz" dedi.