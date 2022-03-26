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Haberler Magazin Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz ilk kez birlikte görüntülendi

Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz ilk kez birlikte görüntülendi

32 yaşındaki oyuncu Alp Navruz, 'Ada Masalı' dizisindeki partneri 29 yaşındaki Ayça Ayşin Turan ile aşk yaşadıkları iddialarını geçtiğimiz aylarda kabul etmişti. Böylelikle bir set arkadaşlığının daha aşka dönüştüğünü görmüştük. Bir süredir birlikte olan ünlü çift, önceki akşam Etiler'de objektiflere takıldı. İlk kez birlikte görüntülenen çiftten Navruz "İlişkimiz çok güzel gidiyor, mutluyuz" dedi.

26.03.2022, 11:52 Güncelleme Tarihi: 26.03.2022, 11:53

Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz ilk kez birlikte görüntülendi

Arkadaşlıkları bir süre sonra aşka dönüşen Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz çifti, önceki akşam Etiler'de objektiflere takıldı.

Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz ilk kez birlikte görüntülendi

İlk kez birlikte görüntülenen çiftten Navruz "İlişkimiz çok güzel gidiyor, mutluyuz" dedi.

Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz ilk kez birlikte görüntülendi

Öte yandan; "Ada Masalı" dizisindeki rol aşkları gerçeğe dönüşen Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz, bir süredir doludizgin birliktelik yaşıyor.

Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz ilk kez birlikte görüntülendi

İlişkilerinde boyut atlayan gözde çift, yeni bir hamlede bulundu.

Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz ilk kez birlikte görüntülendi

Çift, ilişkilerinde ileriye dönük bir adım daha atmış.

Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz ilk kez birlikte görüntülendi

Tatillerini birlikte geçirmek için Kaz Dağları'nda ya da Urla'da ev arayışına girmişler.

Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz ilk kez birlikte görüntülendi

Gözlerden uzak bir aşk yuvası isteyen ikili, istedikleri gibi bir ev bulamazlarsa arsa alıp, kendi evlerini inşa edecekmiş.

Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz ilk kez birlikte görüntülendi

Emlakçılara da çoktan haber salınmış...

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