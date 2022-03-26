Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz ilk kez birlikte görüntülendi

Arkadaşlıkları bir süre sonra aşka dönüşen Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz çifti, önceki akşam Etiler'de objektiflere takıldı.
32 yaşındaki oyuncu Alp Navruz, 'Ada Masalı' dizisindeki partneri 29 yaşındaki Ayça Ayşin Turan ile aşk yaşadıkları iddialarını geçtiğimiz aylarda kabul etmişti. Böylelikle bir set arkadaşlığının daha aşka dönüştüğünü görmüştük. Bir süredir birlikte olan ünlü çift, önceki akşam Etiler'de objektiflere takıldı. İlk kez birlikte görüntülenen çiftten Navruz "İlişkimiz çok güzel gidiyor, mutluyuz" dedi.
Arkadaşlıkları bir süre sonra aşka dönüşen Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz çifti, önceki akşam Etiler'de objektiflere takıldı.
İlk kez birlikte görüntülenen çiftten Navruz "İlişkimiz çok güzel gidiyor, mutluyuz" dedi.
Öte yandan; "Ada Masalı" dizisindeki rol aşkları gerçeğe dönüşen Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz, bir süredir doludizgin birliktelik yaşıyor.
İlişkilerinde boyut atlayan gözde çift, yeni bir hamlede bulundu.
Çift, ilişkilerinde ileriye dönük bir adım daha atmış.
Tatillerini birlikte geçirmek için Kaz Dağları'nda ya da Urla'da ev arayışına girmişler.
Gözlerden uzak bir aşk yuvası isteyen ikili, istedikleri gibi bir ev bulamazlarsa arsa alıp, kendi evlerini inşa edecekmiş.
Emlakçılara da çoktan haber salınmış...