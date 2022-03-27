Alişan ve Buse Varol’dan aşk dolu paylaşım!

Şarkıcı, eşinin Beşiktaş'ta beş yıldızlı bir otelde düzenlediği partiye katılmak yerine kızının yeni yaşını annesi Suzan Tektaş'ın evinde yeğenleri ve yengesiyle birlikte kutlamıştı. Ünlü oyuncu ise "Beni kimse eve çağırmadı" itirafında bulunmuş, çok geçmeden de evlilik alyansını çıkarmıştı.