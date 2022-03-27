Bomba iddia! Şeyma Subaşı ve Hakan Sabancı aşk mı yaşıyor?

Sosyal medya fenomenleri arasında bulunan Şeyma Subaşı geçtiğimiz günlerde Mısırlı iş insanı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile yollarının ayırmıştı. Ayrılığın ardından Şeyma Subaşı ile Hakan Sabancı iddiaları ortaya atıldı.
Çalkantılı aşk hayatı ve paylaşımlarıyla oldukça dikkat çeken 31 yaşındaki sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, geçtiğimiz günlerde bir dargın bir barışık olduğu Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile bir buçuk yıllık ilişkilerini sonlandırmış ve ülkeye dönmüştü. Ayrılığın ardından Şeyma Subaşı, Hakan Sabancı ile anılmaya başlandı. Akıllardaki soru şu 'Hakan Sabancı ve Şeyma Subaşı birlikte mi?' İşte detaylar...
Sosyal medya fenomenleri arasında bulunan Şeyma Subaşı geçtiğimiz günlerde Mısırlı iş insanı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile yollarının ayırmıştı. Ayrılığın ardından Şeyma Subaşı ile Hakan Sabancı iddiaları ortaya atıldı.
Mohammed Alsaloussi ile ayrılık haberlerinden sonra çıkan iddialara göre Şeyma Subaşı, yakın arkadaşlarını Meedo ile ilgili dert yanıp ilişkisi hakkında açıkları anlattığı ortaya çıktı.
Bu konuşulanları bulundukları ortamdan birisi Meedoya yetiştirince Şeyma Subaşından ayrılma kararı aldığı konuşuldu. Ardından da ayrılık duyuruldu. Türkiye'ye gelen Şeyma Subaşı ayrılık haberini paylaştıktan sonra Hakan Sabancı tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.
Hakan Sabancı'nın bu hareketinden sonra sosyal medya üzerinde yeni aşk iddiaları da gün yüzüne çıktı. Hakan ve Şeyma yakın arkadaşıları Dila'nın düğününde beraber olacakları da ortaya çıktı.
Merak içerisinde düğünün gelmesini bekleyen takipçileri Hakan ve Şeyma'nın beraber fotoğraf atıp atmayacağı beklemeye başladı.
Öte yandan sosyal medyayı sıkça kullanan Subaşı son paylaşımıyla gündem oldu.
Tek başına tavla oynayan Subaşı, o anları sosyal medyadan paylaşınca fenomeni gözlük camı ele verdi.
Bu detay fark edilince Şeyma Subaşı yorum yağmuruna tutuldu.