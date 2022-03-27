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Bomba iddia! Şeyma Subaşı ve Hakan Sabancı aşk mı yaşıyor?

Çalkantılı aşk hayatı ve paylaşımlarıyla oldukça dikkat çeken 31 yaşındaki sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, geçtiğimiz günlerde bir dargın bir barışık olduğu Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile bir buçuk yıllık ilişkilerini sonlandırmış ve ülkeye dönmüştü. Ayrılığın ardından Şeyma Subaşı, Hakan Sabancı ile anılmaya başlandı. Akıllardaki soru şu 'Hakan Sabancı ve Şeyma Subaşı birlikte mi?' İşte detaylar...