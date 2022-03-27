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Haberler Magazin Ünlü şarkıcı Hadise'den hayranlarına sürpriz!

Ünlü şarkıcı Hadise'den hayranlarına sürpriz!

Ünlü şarkıcı Hadise, gönlünü iş insanı Mehmet Dinçerler'e kaptırmış, çiftin evlilik kararı magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Geçtiğimiz Ocak ayında Hadise'ye 3 milyon TL'lik yüzükle evlenme teklifi eden Mehmet Dinçerler, yaklaşık iki hafta önce ailesiyle birlikte güzel şarkıcı Hadise'yi ailesinden istemeye gitmişti. Güzel şarkıcı ve iş insanı sevgilisi o özel güne dair hiçbir detayı atlamamış, çalışanlarına dahi gizlilik anlaşması imzalatıp, herhangi bir paylaşım yapılmasına da izin vermemişti. Hadise, önceki gün konserinde hayranlarına sürpriz yaparak nişan fotoğraflarını dev ekranda yayınladı. İşte herkesin merakla beklediği nişan fotoğrafları...

27.03.2022, 12:41 Güncelleme Tarihi: 27.03.2022, 12:49

Ünlü şarkıcı Hadise’den hayranlarına sürpriz!

Ünlü popçu Hadise, bir süredir aşk yaşadığı iş insanı Mehmet Dinçerler'den geçen haftalarda evlilik teklifi almıştı. Mehmet Dinçerler, ailesiyle birlikte kız istemeye sevgilisi Hadise'nin ailesine ziyarete gitmişti.

Ünlü şarkıcı Hadise’den hayranlarına sürpriz!

Evlilik yolunda ilk adımı atan çift, çalışanlara gizlilik anlaşması imzalatarak geceyi sonlandırmıştı.

Ünlü şarkıcı Hadise’den hayranlarına sürpriz!

Detayları ile günlerde konuşulan Hadise ile Mehmet Dinçerler'in nişan töreninden kareler ise sır gibi saklanmıştı.

Ünlü şarkıcı Hadise’den hayranlarına sürpriz!

Hadise önceki gün konserinde bombayı patlattı. Kendisini dinlemeye gelen hayranlarıyla birlikte müstakbel eşi Mehmet Dinçerler'e de sürpriz yapan Hadise nişan fotoğraflarını dev ekranda paylaştı.

Ünlü şarkıcı Hadise’den hayranlarına sürpriz!

İşte şarkıcı Hadise ile Mehmet Dinçerler'in nişanından ilk kareler...

Ünlü şarkıcı Hadise’den hayranlarına sürpriz!

Nişanında beyazlar içinde olduğu görülen Hadise'nin nişanlısı Mehmet Dinçerler'e armağan ettiği şarkı eşliğinde değişen nişan fotoğrafları büyük beğeni topladı.

Ünlü şarkıcı Hadise’den hayranlarına sürpriz!

Hadise konserde nişan fotoğraflarını kendi yayınladı.

Ünlü şarkıcı Hadise’den hayranlarına sürpriz!

Nişanlısını izlemeye gelen Mehmet Dinçerler'e sürpriz yapan Hadise fotoğrafları yayınlamadan önce "Bu şarkıyı sevgilim için söylemek istiyorum.

Ünlü şarkıcı Hadise’den hayranlarına sürpriz!

Geçenlerde çaktırmadan arabada prova yaptım. Belki anlamışsındır. Anlamadın mı? Çok güzel bir şarkı, çok seviyorum. Bu sana gelsin sevdiğim" dedi.

Ünlü şarkıcı Hadise’den hayranlarına sürpriz!

O sırada Hadise ile Mehmet Dinçerler'in nişan fotoğrafları projeksiyonla perdeye yansıtıldı.

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