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Ünlü şarkıcı Hadise'den hayranlarına sürpriz!

Ünlü şarkıcı Hadise, gönlünü iş insanı Mehmet Dinçerler'e kaptırmış, çiftin evlilik kararı magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Geçtiğimiz Ocak ayında Hadise'ye 3 milyon TL'lik yüzükle evlenme teklifi eden Mehmet Dinçerler, yaklaşık iki hafta önce ailesiyle birlikte güzel şarkıcı Hadise'yi ailesinden istemeye gitmişti. Güzel şarkıcı ve iş insanı sevgilisi o özel güne dair hiçbir detayı atlamamış, çalışanlarına dahi gizlilik anlaşması imzalatıp, herhangi bir paylaşım yapılmasına da izin vermemişti. Hadise, önceki gün konserinde hayranlarına sürpriz yaparak nişan fotoğraflarını dev ekranda yayınladı. İşte herkesin merakla beklediği nişan fotoğrafları...