94. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu! Törene Will Smith’in tokadı damga vurdu

Yaşananların kurgu olma ihtimali konuşulsa da salonda bulunan Vanity Fair yöneticisi Ramin Setoodeh'in Twitter'da, olayın gerçek olduğunu belirtti. Setoodeh mesajında "Bunun olması planlanmamıştı. Bu gerçek" diye yazdı.

NEDEN KESTİRDİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Jada Pinkett Smith, geçtiğimiz yıl alopesi adlı hastalık yüzünden saç kaybı yaşadığını ve bu nedenle saçlarını kazıttığını açıklamıştı. Sürekli saç dökülmesi yaşadığı için saçlarını tamamen kazıttığını dile getiren Smith, beyin ameliyatı geçirmediğinin altını çizmişti.