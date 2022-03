94. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu! Törene Will Smith’in tokadı damga vurdu

94. Oscar Ödülleri dün gece Los Angeles'taki Dolby Theatre'da yapılan törenle sahiplerini buldu. Gecedye 6 ödülle Dune vururken, dört büyük ödülün dördü de Coda, The Power of The Dog, The Eyes of Tammy Faye ve King Richard gibi farklı filmlere gitti. The Godfather'ın 50. yılının ve James Bond serisinin 60. yılının kutlandığı geceye Wil Smith'in sunucu Chris Rock'ı yumruklaması damga vurdu. CODA, bir dijital bir platform yapımı olarak En İyi Film ödülünü almasıyla Oscar tarihine geçti. Jessica Chastain'in ilk defa En İyi Kadın Oyuncu Ödülünü aldığı gecede Jane Campion, üçüncü En İyi Yönetmen Oscar'ını alan kadın oldu.