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Haberler Magazin 94. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu! Törene Will Smith'in tokadı damga vurdu

94. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu! Törene Will Smith'in tokadı damga vurdu

ABD'de düzenlenen 94. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu. Törende "En İyi Yönetmen" ödülünü, "The Power of the Dog" filmiyle Jane Campion kazanırken, en iyi film ödülünü alan CODA filminde balıkçı bir babayı canlandıran Troy Kotsur, en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülüyle Oscar kazanan ilk işitme engelli aktör oldu. Geceye, ödüllerden çok sahnede yaşanan tokat sahnesi damga vurdu. Oyuncu Will Smith sahneye çıktığına komedyen Chris Rock'a eşiyle dalga geçtiği için tokat attı.

28.03.2022, 09:55 Güncelleme Tarihi: 28.03.2022, 10:05

94. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu! Törene Will Smith’in tokadı damga vurdu

94. Oscar Ödülleri dün gece Los Angeles'taki Dolby Theatre'da yapılan törenle sahiplerini buldu. Gecedye 6 ödülle Dune vururken, dört büyük ödülün dördü de Coda, The Power of The Dog, The Eyes of Tammy Faye ve King Richard gibi farklı filmlere gitti. The Godfather'ın 50. yılının ve James Bond serisinin 60. yılının kutlandığı geceye Wil Smith'in sunucu Chris Rock'ı yumruklaması damga vurdu. CODA, bir dijital bir platform yapımı olarak En İyi Film ödülünü almasıyla Oscar tarihine geçti. Jessica Chastain'in ilk defa En İyi Kadın Oyuncu Ödülünü aldığı gecede Jane Campion, üçüncü En İyi Yönetmen Oscar'ını alan kadın oldu.

94. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu! Törene Will Smith’in tokadı damga vurdu

Bu yıl 94. düzenlenen Oscar Ödül Töreni, Los Angeles 'taki Dolby Theatre'a yapıldı. Birçok değişik anlara sahne olan Oscar'da hem Ukrayna mesajı vardı hem de Will Smith'in yumruğu.

94. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu! Törene Will Smith’in tokadı damga vurdu

Los Angeles'ta gerçekleştirilen 94. Oscar Ödülleri'nde, En İyi Film Ödülü Coda'nın olurken, Will Smith "King Richard" filmindeki rolüyle En İyi Erkek Oyuncu ödülünü aldı.

94. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu! Törene Will Smith’in tokadı damga vurdu

Will Smith'in ödülünü almadan önce yaptığı hareket geceye damga vurdu. Herkes şovun bir parçası sandı ama gerçek çıktı.

94. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu! Törene Will Smith’in tokadı damga vurdu

TÖRENE DAMGA VURAN AN

Chris Rock, Will Smith'in saçkıran hastalığı geçiren eşi Jada Pinkett Smith'in saçıyla ilgili şaka yapınca, Smith sahneye doğru yürüdü ve Rock'a vurdu daha sonra 'Karımın adını ağzına alma' diye bağırdı.

94. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu! Törene Will Smith’in tokadı damga vurdu

Durum sosyal medyada bir anda gündeme oturdu. Kimi kullanıcılar kurgu derken kimi gerçek olduğunu düşündü.

94. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu! Törene Will Smith’in tokadı damga vurdu

HERKES KURGU SANDI AMA GERÇEK ÇIKTI

Oscar'ı izleyenler, bu anların şovun bir parçası olduğunu düşündü. Ancak gerçeğin öyle olmadığı çok geçmeden ortaya çıktı. Chris Rock ve reji ekibinin soğukkanlılıkla programı devam ettirdiği olayın, şovun bir parçası olmadığı belirtildi. Daha sonra sahneye gelen konuklar, bu problemi çözeceklerini aktardı.

94. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu! Törene Will Smith’in tokadı damga vurdu

Will Smith, daha sonra en iyi erkek oyuncu ödülünü kazandı. Ünlü oyuncunun ödül aldığı sırada gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Smith törende özür diledi.

94. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu! Törene Will Smith’in tokadı damga vurdu

King Richard filmiyle En İyi Erkek Oyuncu Oscar'ını almak için sahneye çıkan Smith, olaydan sonra gözyaşları içinde "Akademi'den özür dilemek istiyorum, aday arkadaşlarımdan özür dilemek istiyorum. Bu güzel bir an" dedi.

94. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu! Törene Will Smith’in tokadı damga vurdu

Yaşananların kurgu olma ihtimali konuşulsa da salonda bulunan Vanity Fair yöneticisi Ramin Setoodeh'in Twitter'da, olayın gerçek olduğunu belirtti. Setoodeh mesajında "Bunun olması planlanmamıştı. Bu gerçek" diye yazdı.

NEDEN KESTİRDİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Jada Pinkett Smith, geçtiğimiz yıl alopesi adlı hastalık yüzünden saç kaybı yaşadığını ve bu nedenle saçlarını kazıttığını açıklamıştı. Sürekli saç dökülmesi yaşadığı için saçlarını tamamen kazıttığını dile getiren Smith, beyin ameliyatı geçirmediğinin altını çizmişti.

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