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Anne olmaya gün sayan Hande Soral'dan baby shower!

Atv'nin sevilen dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova'da Ümit karakterine hayat veren ünlü oyuncu Hande Soral, kendisi gibi oyuncu olan İsmail Demirci ile 2017 yılında beraberliklerini nikah masasına taşımıştı. Doludizgin aşklarıyla ve özel hayatlarıyla dikkat çeken çift, şimdilerde anne baba olmaya hazırlanıyor. Son olarak, hamileliğinde 31. haftayı geride bırakan güzel oyuncu, geçtiğiğmiz pazar baby shower partisi düzenledi. Pembe bir elbise giymeyi tercih edengüzel oyuncu, objektiflere bol bol poz verdi.