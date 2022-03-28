Anne olmaya gün sayan Hande Soral’dan baby shower!

Beş yıl önce nikah masasına oturan oyuncu çift Hande Soral ile İsmail Demirci, şimdilerde ilk bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyor. Çift son olarak oğullarına Ali ismini koyacaklarını açıklamıştı.
Atv'nin sevilen dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova'da Ümit karakterine hayat veren ünlü oyuncu Hande Soral, kendisi gibi oyuncu olan İsmail Demirci ile 2017 yılında beraberliklerini nikah masasına taşımıştı. Doludizgin aşklarıyla ve özel hayatlarıyla dikkat çeken çift, şimdilerde anne baba olmaya hazırlanıyor. Son olarak, hamileliğinde 31. haftayı geride bırakan güzel oyuncu, geçtiğiğmiz pazar baby shower partisi düzenledi. Pembe bir elbise giymeyi tercih edengüzel oyuncu, objektiflere bol bol poz verdi.
Beş yıl önce nikah masasına oturan oyuncu çift Hande Soral ile İsmail Demirci, şimdilerde ilk bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyor. Çift son olarak oğullarına Ali ismini koyacaklarını açıklamıştı.
Sosyal medyada hamilelik pozlarını paylaşmayı ihmal etmeyen oyuncu Hande Soral ilgi odağı olmaya devam ediyor. Hamileliğinin 31. haftasını geride bırakan Hande Soral, geçtiğimiz pazar günü baby shower partisi düzenledi.
Eşi ile objektif karşısına geçen Soral, elindeki ultrason görüntüsüyle hamile olduğunu duyurmuştu. Aynı pozu kendi Instagram hesabından da yayınlayan İsmail Demirci'nin 'dad' (baba) yazılı şapkası dikkatlerden kaçmamıştı.
Bir hayli neşeli oldukları görülen çift, yeni fotoğraflarını Instagram hesaplarından yayınladı. İkili, bu paylaşımlarla bebeklerinin ismini de açıkladı.
Erkek bebek bekleyen Hande Soral ile İsmail Demirci, yaptıkları paylaşımla çocuklarına 'Ali' adını vereceklerini; "Ali Demirci geliyor" notuyla duyurdu.
'BABY SHOWER HATIRASI'
Hande Soral, Ali için baby shower partisi düzenledi. Hamileliğinin 31. haftasını geride bırakan ünlü oyuncu, davette ailesi ve yakın arkadaşlarını ağırladı.
Kardeşleri Bedirhan Soral, Bensu Soral ile eşi Hakan Baş, anne babası Sebahat-Hamdi Soral oyuncu arkadaşları Şiva-Toygan Avanoğlu bu özel günde Hande Soral'ın yanındaydı. Davetliler Ali'nin gelişini pasta keserek kutladılar.