Haberler Magazin Ünlü şarkıcı Tan Taşçı'dan hayranlarına isyan!

Ünlü şarkıcı Tan Taşçı, önceki gün konser vermeye Ankara'ya gitti. Konser sonrası trafikte takip edilen ünlü şarkıcı, yaşadığı durum sonrasında sosyal medya hesabından, "Böyle hayranlık olamaz, yok artık ya!" ifadelerini kullanarak adeta isyan etti.