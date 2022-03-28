  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Magazin Ünlü şarkıcı Tan Taşçı'dan hayranlarına isyan!

Ünlü şarkıcı Tan Taşçı'dan hayranlarına isyan!

Ünlü şarkıcı Tan Taşçı, önceki gün konser vermeye Ankara'ya gitti. Konser sonrası trafikte takip edilen ünlü şarkıcı, yaşadığı durum sonrasında sosyal medya hesabından, "Böyle hayranlık olamaz, yok artık ya!" ifadelerini kullanarak adeta isyan etti.

28.03.2022, 12:55 Güncelleme Tarihi: 28.03.2022, 13:00

Ünlü şarkıcı Tan Taşçı’dan hayranlarına isyan!

Önceki akşam Ankara'da verdiği konser sonrası aracıyla yola çıkan şarkıcı Tan Taşçı'yı hayranları trafikte takip etti.

Ünlü şarkıcı Tan Taşçı’dan hayranlarına isyan!

Yaşadığı olay karşısında sinirlenen Tan Taşçı, "Böyle hayranlık olamaz" diye isyan etti.

Ünlü şarkıcı Tan Taşçı’dan hayranlarına isyan!

Konuyla ilgili şikayette bulunacağını dile getiren Tan Taşçı, yaşadığı olayı Twitter hesabından paylaştı.

Ünlü şarkıcı Tan Taşçı’dan hayranlarına isyan!

Şarkıcı paylaşımında bu ifadeleri kullandı "Konser çıkışı arabamızı takip eden, önümüzde fren yapan, otobanda hayatımızı tehlikeye atan araçları, yetkili mercilere şikayet edeceğiz. Böyle hayranlık olamaz, yok artık ya!"

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA