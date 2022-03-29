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Haberler Magazin Boşanacakları konuşuluyordu! Ebru Şallı ve Uğur Akkuş'tan Dubai pozları geldi

Boşanacakları konuşuluyordu! Ebru Şallı ve Uğur Akkuş'tan Dubai pozları geldi

Ünlü manken ve sunucu Ebru Şallı, iş insanı Uğur Akkuş ile 2019'da Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirilen görkemli bir törenle dünya evine girmişti. 3 yıllık evliliklerinin ardından çiftten kötü haber gelmiş ve ayrılacakları konuşulmuştu. Son zamanlarda çiftin maddi zorluklar yaşadığı ve Uğur Akkuş'un Kuveytli yatırımcıları dolandırdığı, bu sebepten ötürü hapis cezasına çarptırıldığı öne sürülmüştü. Tüm bu konuşulanların ardından çift, son olarak gittikleri Dubai tatilinden kareler paylaşıyor ve adeta aşk tazeliyorlar. İşte boşanacakları konuşulan Ebru Şallı ve Uğur Akkuş'un çöl pozları...

29.03.2022, 10:51 Güncelleme Tarihi: 29.03.2022, 10:52

Boşanacakları konuşuluyordu! Ebru Şallı ve Uğur Akkuş’tan Dubai pozları geldi

Ünlü manken Ebru Şallı ile iş insanı Uğur Akkuş, 2019 yılında dünyaevine girmişti. Uğur Akkuş'un, 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldığı haberlerinin ardından Ebru Şallı'nın boşanma kararı aldığı iddia edilmişti.

Boşanacakları konuşuluyordu! Ebru Şallı ve Uğur Akkuş’tan Dubai pozları geldi

Profilinden 'Akkuş' soy ismini de kaldırınca kafaları karıştıran Ebru Şallı ile eşi Uğur Akkuş geçtiğimiz günlerde el ele görüntülenmiş ayrılık haberlerini yalanlamıştı.

Boşanacakları konuşuluyordu! Ebru Şallı ve Uğur Akkuş’tan Dubai pozları geldi

Boşanma haberleri ile gündeme gelen Ebru Şallı ile Uğur Akkuş şimdilerde Dubai'de aşk tazeliyor. Eşi Uğur Akkuş ile özel bir uçakta yolculuğu sırasında çektikleri fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan Ebru Şallı "Nereye uçuyoruz acaba" demişti.

Boşanacakları konuşuluyordu! Ebru Şallı ve Uğur Akkuş’tan Dubai pozları geldi

Çiftten son olarak Dubai paylaşımları geldi.

Boşanacakları konuşuluyordu! Ebru Şallı ve Uğur Akkuş’tan Dubai pozları geldi

Ebru Şallı çöl pozları ile nefes kesti.

Boşanacakları konuşuluyordu! Ebru Şallı ve Uğur Akkuş’tan Dubai pozları geldi

Göğüs dekoltesi ile dikkat çeken Ebru Şallı eşi ile pozlarına ise "Çölde aşk" notunu düştü.

Boşanacakları konuşuluyordu! Ebru Şallı ve Uğur Akkuş’tan Dubai pozları geldi

İşte mutluluktan ayakları yerden kesilen Ebru Şallı'nın çöl pozları...

Boşanacakları konuşuluyordu! Ebru Şallı ve Uğur Akkuş’tan Dubai pozları geldi

Spora düşkünlüğü ile bilinen eski manken Ebru Şallı yıllara meydan okuyan güzelliğiyle adından söz ettiriyor.

Boşanacakları konuşuluyordu! Ebru Şallı ve Uğur Akkuş’tan Dubai pozları geldi

Çiftin iş seyahatine çıktığı, yapacakları görüşmelerin ardından Abu Dabi'ye geçecekleri öğrenildi.

Boşanacakları konuşuluyordu! Ebru Şallı ve Uğur Akkuş’tan Dubai pozları geldi

"Çölde ayaklarım yerden kesildi" diyen Ebru Şallı'nın pozlarına takipçilerinden beğeni yağdı.

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