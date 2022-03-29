Boşanacakları konuşuluyordu! Ebru Şallı ve Uğur Akkuş’tan Dubai pozları geldi

Ünlü manken Ebru Şallı ile iş insanı Uğur Akkuş, 2019 yılında dünyaevine girmişti. Uğur Akkuş'un, 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldığı haberlerinin ardından Ebru Şallı'nın boşanma kararı aldığı iddia edilmişti.
Ünlü manken ve sunucu Ebru Şallı, iş insanı Uğur Akkuş ile 2019'da Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirilen görkemli bir törenle dünya evine girmişti. 3 yıllık evliliklerinin ardından çiftten kötü haber gelmiş ve ayrılacakları konuşulmuştu. Son zamanlarda çiftin maddi zorluklar yaşadığı ve Uğur Akkuş'un Kuveytli yatırımcıları dolandırdığı, bu sebepten ötürü hapis cezasına çarptırıldığı öne sürülmüştü. Tüm bu konuşulanların ardından çift, son olarak gittikleri Dubai tatilinden kareler paylaşıyor ve adeta aşk tazeliyorlar. İşte boşanacakları konuşulan Ebru Şallı ve Uğur Akkuş'un çöl pozları...
Ünlü manken Ebru Şallı ile iş insanı Uğur Akkuş, 2019 yılında dünyaevine girmişti. Uğur Akkuş'un, 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldığı haberlerinin ardından Ebru Şallı'nın boşanma kararı aldığı iddia edilmişti.
Profilinden 'Akkuş' soy ismini de kaldırınca kafaları karıştıran Ebru Şallı ile eşi Uğur Akkuş geçtiğimiz günlerde el ele görüntülenmiş ayrılık haberlerini yalanlamıştı.
Boşanma haberleri ile gündeme gelen Ebru Şallı ile Uğur Akkuş şimdilerde Dubai'de aşk tazeliyor. Eşi Uğur Akkuş ile özel bir uçakta yolculuğu sırasında çektikleri fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan Ebru Şallı "Nereye uçuyoruz acaba" demişti.
Çiftten son olarak Dubai paylaşımları geldi.
Ebru Şallı çöl pozları ile nefes kesti.
Göğüs dekoltesi ile dikkat çeken Ebru Şallı eşi ile pozlarına ise "Çölde aşk" notunu düştü.
İşte mutluluktan ayakları yerden kesilen Ebru Şallı'nın çöl pozları...
Spora düşkünlüğü ile bilinen eski manken Ebru Şallı yıllara meydan okuyan güzelliğiyle adından söz ettiriyor.
Çiftin iş seyahatine çıktığı, yapacakları görüşmelerin ardından Abu Dabi'ye geçecekleri öğrenildi.
"Çölde ayaklarım yerden kesildi" diyen Ebru Şallı'nın pozlarına takipçilerinden beğeni yağdı.