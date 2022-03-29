Haberler Magazin Boşanacakları konuşuluyordu! Ebru Şallı ve Uğur Akkuş'tan Dubai pozları geldi

Ünlü manken ve sunucu Ebru Şallı, iş insanı Uğur Akkuş ile 2019'da Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirilen görkemli bir törenle dünya evine girmişti. 3 yıllık evliliklerinin ardından çiftten kötü haber gelmiş ve ayrılacakları konuşulmuştu. Son zamanlarda çiftin maddi zorluklar yaşadığı ve Uğur Akkuş'un Kuveytli yatırımcıları dolandırdığı, bu sebepten ötürü hapis cezasına çarptırıldığı öne sürülmüştü. Tüm bu konuşulanların ardından çift, son olarak gittikleri Dubai tatilinden kareler paylaşıyor ve adeta aşk tazeliyorlar. İşte boşanacakları konuşulan Ebru Şallı ve Uğur Akkuş'un çöl pozları...