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Ünlü şarkıcı İrem Derici ayrılığın ardından ilk kez konuştu

Bir dargın bir barışık olarak ilişkileri devam eden şarkıcı İrem Derici ve Cem Belevi, geçtiğimiz haftalarda ilişkilerine bir şans daha vermiş ve birlikteliklerini ilan etmişti. Aşkları doludizgin devam eden çift, geçtiğimiz günlerde ise Derici'nin doğum gününü kutlamak için Amsterdam'da romantik bir tatile çıkmıştı. Sosyal medyadan romantik paylaşımlar yapmayı ihmal etmeyen çift, bir süre sonra kavga etmiş ve ayrılmıştı. Ayrılığın ardından açıklama yapan İrem Derici, Cem Belevi'ye çok aşık olduğunu belirtti ve "35 yaşında bir ergenim" dedi.