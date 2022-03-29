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Haberler Magazin Ünlü şarkıcı İrem Derici ayrılığın ardından ilk kez konuştu

Ünlü şarkıcı İrem Derici ayrılığın ardından ilk kez konuştu

Bir dargın bir barışık olarak ilişkileri devam eden şarkıcı İrem Derici ve Cem Belevi, geçtiğimiz haftalarda ilişkilerine bir şans daha vermiş ve birlikteliklerini ilan etmişti. Aşkları doludizgin devam eden çift, geçtiğimiz günlerde ise Derici'nin doğum gününü kutlamak için Amsterdam'da romantik bir tatile çıkmıştı. Sosyal medyadan romantik paylaşımlar yapmayı ihmal etmeyen çift, bir süre sonra kavga etmiş ve ayrılmıştı. Ayrılığın ardından açıklama yapan İrem Derici, Cem Belevi'ye çok aşık olduğunu belirtti ve "35 yaşında bir ergenim" dedi.

29.03.2022, 13:02 Güncelleme Tarihi: 29.03.2022, 13:03

Ünlü şarkıcı İrem Derici ayrılığın ardından ilk kez konuştu

Bir süredir aşk yaşayıp yaşamadıkları merak edilen şarkıcı İrem Derici ile Cem Belevi, geçen haftalarda ilişkilerini ilan etmişti.

Ünlü şarkıcı İrem Derici ayrılığın ardından ilk kez konuştu

Kendisi gibi şarkıcı Cem Belevi ile aşk yaşayan İrem Derici, aldatılınca ilişkisine son vermiş ardından tekrar ikinci bir kez şans vermişti.

Ünlü şarkıcı İrem Derici ayrılığın ardından ilk kez konuştu

İlişkilerine ikinci bir şans vererek birlikteliklerini doludizgin sürdüren çift, Amsterdam'da romantizmin doruklarına çıkmıştı. İrem Derici ile Cem Belevi, aşk tatillerinden pozlarla sosyal medyayı sallamıştı.

Ünlü şarkıcı İrem Derici ayrılığın ardından ilk kez konuştu

Belevi ile Amsterdam sokaklarında el ele gezen Derici, o anları takipçileriyle paylaşıp, çok mutlu olduğunu dile getirmişti.

Ünlü şarkıcı İrem Derici ayrılığın ardından ilk kez konuştu

Son olarak İrem Derici'nin sosyal medya hesabından yaptığı küfürlü paylaşım dikkat çekmişti.

Ünlü şarkıcı İrem Derici ayrılığın ardından ilk kez konuştu

KÜFÜRLÜ "VALİZ" PAYLAŞIMI

Tatilde kavga ettikleri konuşulan çiftin ayrıldıkları iddia edilmişti. İkili, birbirlerini sosyal medya hesabından takipten çıkamıştı. İrem Derici'nin valiz paylaşımı da kafaları karıştırdı. Derici, sosyal medya hesabından valizsiz kaldığını duyurdu. Amsterdam'ı terk edip Türkiye'ye döndüğü tahmin edilen Belevi'nin, İrem Derici'nin valizini alıp gittiği iddia edildi.

Ünlü şarkıcı İrem Derici ayrılığın ardından ilk kez konuştu

Tatil dönüşü ayrıldıkları konuşulan çiftten İrem Derici son açıklamalarıyla, Cem Belevi'ye çok aşık olduğunu vurgulayarak aralarındaki sorunların kendisinden kaynaklandığını dile getirdi.

Ünlü şarkıcı İrem Derici ayrılığın ardından ilk kez konuştu

Şarkıcı Murat Balcı, Etiler'de bir restoranda sahne aldı. Yakın arkadaşı Balcı'yı izlemeye gelen İrem Derici, ayaküstü basın mensuplarının sorularını yanıtlarken, bir dargın bir barışık devam eden Cem Belevi ile ilişkisi hakkında konuştu.

Ünlü şarkıcı İrem Derici ayrılığın ardından ilk kez konuştu

"ÇOK SEVİYORUM ABİ NE YAPAYIM?"

Ünlü şarkıcı, "Sorun Cem'de değil, bende. Aslında sıradan, monoton bir ilişki yaşamaktansa böyle hayatı uçlarda yaşamayı seviyoruz. Böyle ayrılıklar besliyor bizi. Çok seviyorum abi ne yapayım? Şu an İzmir'de ailesinin yanında. 35 yaşında bir ergenim maalesef. Bazen fevri davranıp, 15 yaşında gibi hareket ediyorum. Umarım 40 yaşına geldiğimde düzelirim" dedi.

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