Haberler Magazin Anne olmaya gün sayan Sinem Kobal'dan yeni poz!

Anne olmaya gün sayan Sinem Kobal'dan yeni poz!

Başarılı oyuncu ve sunucu Kenan İmirzalıoğlu, kendisi gibi oyuncu olan eşi Sinem Kobal çifti ikinci bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyor. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan 8 aylık hamile olan güzel oyuncudan yeni bir poz geldi. Takipçileri Kobal'ı beğeni yağmuruna tuttu. O paylaşım, görenlere ise "Maşallah!" dedirtti.