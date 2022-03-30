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Haberler Magazin Anne olmaya gün sayan Sinem Kobal'dan yeni poz!

Anne olmaya gün sayan Sinem Kobal'dan yeni poz!

Başarılı oyuncu ve sunucu Kenan İmirzalıoğlu, kendisi gibi oyuncu olan eşi Sinem Kobal çifti ikinci bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyor. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan 8 aylık hamile olan güzel oyuncudan yeni bir poz geldi. Takipçileri Kobal'ı beğeni yağmuruna tuttu. O paylaşım, görenlere ise "Maşallah!" dedirtti.

30.03.2022, 14:06 Güncelleme Tarihi: 30.03.2022, 14:07

Kenan İmirzalıoğlu ile Mayıs 2016 tarihinde nikah masasına oturan oyuncu Sinem Kobal, şimdilerde ikinci kez anne olmaya hazırlanıyor.

Anne olmaya gün sayan Sinem Kobal’dan yeni poz!

Sekiz aylık hamile olan Sinem Kobal ile eşi doğumu Ege'de doğa ile iç içe yaşam sürerek bekliyor.

Anne olmaya gün sayan Sinem Kobal’dan yeni poz!

Kobal, "İkinci defa anne olmaya hazır mısınız?" sorusuna, "Sabırsızlıkla bekliyorum, mutluyum" cevabını verdi. Bebeğin ismini kimin koyacağı konusunu yanıtlamaktan kaçınan ve gülümseyen oyuncu, "Daha hiç düşünmedik, teşekkür ederim" dedi.

Anne olmaya gün sayan Sinem Kobal’dan yeni poz!

Doğumu İstanbul'da yapacağını belirten Kobal'ın, henüz kilo almadığı görülmüştü. Hamile eşi Sinem Kobal ve kızı Lalin için hiç bir masraftan kaçınmayan Kenan İmirzalıoğlu İstanbul'daki evlerini de daha büyük bir ev ile değiştirmişti.

Anne olmaya gün sayan Sinem Kobal’dan yeni poz!

İkinci bebeğine hamile olan Sinem Kobal'dan günler sonra yeni poz geldi. İkinci bebeğine sekiz aylık hamile olan Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem'in yeni pozunu görenler, "Bu ne güzellik", "Hamilelik yaramış" gibi yorumlarda bulundu.

Anne olmaya gün sayan Sinem Kobal’dan yeni poz!

İşte Sinem Kobal'ın son pozu...

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