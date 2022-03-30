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Hande Erçel yeni bir aşka yelken mi açtı? Güzel oyuncu bakın kiminle yakalandı!

Dizi setinde başlayan arkadaşlıkları aşka dönüşen Hande Erçel ve Kerem Bürsin, geçtiğimiz ay sessiz sedasız yollarını ayırmıştı. Ardından güzel oyuncu sosyal medya hesabından Kerem Bürsin'i takipten çıkarmış ve ikilinin birlikte olduğu tüm kareleri silmişti. Eski sevgilisini takip etmeye devam eden Bürsin, konuşulan aşk dedikodularından sonra yeni Erçel'i takipten çıkmış ve herşeyi silmişti. Ayrılıklarının ardından ikilinin de başka aşklara yelken açtıkları konuşulmuştu. Son olarak güzel oyuncu Hande Erçel'in, yakışıklı oyuncu Kaan Yıldırım ile objektiflere yakalandı. Akıllara 'Yeni bir aşk mı doğuyor?' sorusu geldi.