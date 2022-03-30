Hande Erçel yeni bir aşka yelken mi açtı? Güzel oyuncu bakın kiminle yakalandı!

Oyuncu Kerem Bürsin ile geçtiğimiz aylarda yollarını ayıran Hande Erçel'in sürpriz bir aşka yelken açtığı iddia edildi.
Dizi setinde başlayan arkadaşlıkları aşka dönüşen Hande Erçel ve Kerem Bürsin, geçtiğimiz ay sessiz sedasız yollarını ayırmıştı. Ardından güzel oyuncu sosyal medya hesabından Kerem Bürsin'i takipten çıkarmış ve ikilinin birlikte olduğu tüm kareleri silmişti. Eski sevgilisini takip etmeye devam eden Bürsin, konuşulan aşk dedikodularından sonra yeni Erçel'i takipten çıkmış ve herşeyi silmişti. Ayrılıklarının ardından ikilinin de başka aşklara yelken açtıkları konuşulmuştu. Son olarak güzel oyuncu Hande Erçel'in, yakışıklı oyuncu Kaan Yıldırım ile objektiflere yakalandı. Akıllara 'Yeni bir aşk mı doğuyor?' sorusu geldi.
Oyuncu Kerem Bürsin ile geçtiğimiz aylarda yollarını ayıran Hande Erçel'in sürpriz bir aşka yelken açtığı iddia edildi.
Çok geçmeden Hande Erçel yeni aşk bombasını patlattı.
HANDE ERÇEL İLE KAAN YILDIRIM GECELERDE YAKALANDI
Kerem Bürsin'den ayrılan Hande Erçel, Hadise ile evliliğin eşiğinden dönen Kaan Yıldırım ile gecelerde yakalandı.
Oyuncu Kerem Bürsin ile geçtiğimiz aylarda yollarını ayıran Hande Erçel'in sürpriz bir aşka yelken açtığı iddia edildi.
Erçel dün akşam Hadise ile evliliğin eşiğinden dönen meslektaşı Kaan Yıldırım ile görüntülenince iddialar güçlendi.
Hande Erçel muhabirleri görünce yüzünü çevirdi, ikili soruları yanıtsız bıraktı.