  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Magazin Hande Erçel yeni bir aşka yelken mi açtı? Güzel oyuncu bakın kiminle yakalandı!

Hande Erçel yeni bir aşka yelken mi açtı? Güzel oyuncu bakın kiminle yakalandı!

Dizi setinde başlayan arkadaşlıkları aşka dönüşen Hande Erçel ve Kerem Bürsin, geçtiğimiz ay sessiz sedasız yollarını ayırmıştı. Ardından güzel oyuncu sosyal medya hesabından Kerem Bürsin'i takipten çıkarmış ve ikilinin birlikte olduğu tüm kareleri silmişti. Eski sevgilisini takip etmeye devam eden Bürsin, konuşulan aşk dedikodularından sonra yeni Erçel'i takipten çıkmış ve herşeyi silmişti. Ayrılıklarının ardından ikilinin de başka aşklara yelken açtıkları konuşulmuştu. Son olarak güzel oyuncu Hande Erçel'in, yakışıklı oyuncu Kaan Yıldırım ile objektiflere yakalandı. Akıllara 'Yeni bir aşk mı doğuyor?' sorusu geldi.

30.03.2022, 12:03 Güncelleme Tarihi: 30.03.2022, 12:10

Hande Erçel yeni bir aşka yelken mi açtı? Güzel oyuncu bakın kiminle yakalandı!

Oyuncu Kerem Bürsin ile geçtiğimiz aylarda yollarını ayıran Hande Erçel'in sürpriz bir aşka yelken açtığı iddia edildi.

Hande Erçel yeni bir aşka yelken mi açtı? Güzel oyuncu bakın kiminle yakalandı!

Çok geçmeden Hande Erçel yeni aşk bombasını patlattı.

Hande Erçel yeni bir aşka yelken mi açtı? Güzel oyuncu bakın kiminle yakalandı!

HANDE ERÇEL İLE KAAN YILDIRIM GECELERDE YAKALANDI

Kerem Bürsin'den ayrılan Hande Erçel, Hadise ile evliliğin eşiğinden dönen Kaan Yıldırım ile gecelerde yakalandı.

Hande Erçel yeni bir aşka yelken mi açtı? Güzel oyuncu bakın kiminle yakalandı!

Oyuncu Kerem Bürsin ile geçtiğimiz aylarda yollarını ayıran Hande Erçel'in sürpriz bir aşka yelken açtığı iddia edildi.

Hande Erçel yeni bir aşka yelken mi açtı? Güzel oyuncu bakın kiminle yakalandı!

Erçel dün akşam Hadise ile evliliğin eşiğinden dönen meslektaşı Kaan Yıldırım ile görüntülenince iddialar güçlendi.

Hande Erçel yeni bir aşka yelken mi açtı? Güzel oyuncu bakın kiminle yakalandı!

Hande Erçel muhabirleri görünce yüzünü çevirdi, ikili soruları yanıtsız bıraktı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA