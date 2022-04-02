Tokat skandalı sonrasında Will Smith'ten yeni karar!

Smith yazılı açıklamasında, "Şiddetin her türlüsü zehirli ve yıkıcıdır. Dün geceki Akademi Ödülleri'ndeki davranışım kabul edilemez ve affedilemezdi." ifadesini kullandı. Şaka yapmanın mesleğinin bir parçası olduğunu belirten Smith, "Ancak Jada'nın tıbbi durumuyla ilgili bir şaka benim için çok fazlaydı ve duygusal tepki verdim." açıklamasını yapmıştı.