Hainlerin planı suya düştü

Türkiye üzerinde oynanan kirli oyunları çarpıcı bir dille ekranlara taşıyan atv'nin ses getiren dizisi Yalnız Kurt, bu hafta 10'uncu bölümüyle ekranlara geldi. #Bizİstersek etiketiyle sosyal medyada ses getiren yapım, yıllardır gizlilikle yürütülen Yıldırım Projesi'ni yok etmek için oynanan oyunları gün yüzüne çıkardı. Bomba uzmanı olan ve hainlerin kuklası gibi çalışan Nazar, geçtiğimiz haftada klima bakımı bahanesiyle Selçuklu Fabrikası'na girip keşif yapmıştı. Bu hafta, bomba yapmak için malzemeler tedarik edildi. Büyük bir patlama yapmayı düşünen hainler, kahraman vatan evlatları tarafından adım adım izlendiklerinden habersizce, planlarını uygulamaya koyuldu. Nizam, Ulvi ve Akın, bombanın fabrikaya nasıl sokulacağını planlar. Ulvi Paşa, Gündüz'e terör saldırısı ihbarı aldıklarını ve giriş - çıkışların asker tarafından yapılacağını söyler. Çok sayıda askerle fabrikaya gelen Akın, denetime başlar.

DENEME ATIŞI YAPILDI

Nazar ve adamları bomba yüklü kolilerle fabrikaya girer. Gündüz, Ulvi kumandanı arayıp, "Yarın Türkiye'nin hava savunma sistemini kurduğunu canlı yayında dünyaya ilan ediyoruz" der. Ulvi de hemen Nizam'a haber verir. Fabrikaya gelen Nazar ve adamları patlayıcıları yerleştirir. Ertesi gün bir patlama gerçekleştirilir. Hava savunma sistemini imha ettiklerini düşünerek kutlama yapmak için Mira'nın evinde toplanan hainler, televizyonda 'Yıldırım Projesi hayata geçiyor' başlığıyla geçen haberi görünce şok olurlar. Mühendis Gündüz televizyona projeyi anlatır. Kayseri 12. Ana Üs Ulaştırma Komutanlığı'ndan yapılan yayında, projenin test aşamasına geldiği anlatılır.

'UĞRUNA ŞEHİTLER VERDİK'

Selçuklu, "Yıllardır uğruna şehitler verdiğimiz Yıldırım Hava Savunma Sistemi test aşamasına geldi. Dünyanın gözü önünde bir kez daha ilan ediyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği gibi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ilelebet payidar kalacaktır" der. Muhabir sorar, "Savunma sistemi S400 ve patriotların yerine geçecek mi" diye. Selçuklu ise, "Yıldırım Projesi özgün bir projedir. Genç Türk mühendisleri bir kahramanlık şiiri yazdı. Kumandan ise Altay'ı arayıp, "Geldikleri gibi gidecekler. Aşağıdan başlayarak hepsini teker teker yok edeceksin" der. Araçlarına binen Nazar'ın adamları araçta bombayı görür. Kurdoğlu da bombayı patlatır.

'ABİLERİN YURTDIŞINA KAÇTI'

Bu hafta dikkat çeken bir başka sahne ise Nizam, Ulvi Paşa ve Akın'ın buluşması oldu. Akın Astsubay sinirli bir şekilde Yıldırım Projesi'nin bitirilmesini ister. Ulvi ise Akın'a abilerinin acele edilmemesi gerektiğini öğrettiğini söyler. Akın Astsubay bunun üzerine Ulvi Karasoy'a, şer cephesinin aslında nasıl parçalandığını anlatırcasına, "O abilerin yurtdışına kaçtı, geri kalanlar ise parmaklıklar ardında" diye cevap verir.