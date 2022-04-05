Anne olmaya hazırlanan Seray Sever bebeklerine vereceği ismi açıkladı

2018 yılında nikah masasına oturan ve uzun zamandır bebek hayali kuran Seray Sever, şimdilerde 8 aylık hamile.
2018 yılında kendisinden 10 yaş küçük Eray Sünbül ile 24 saat içerisinde önce nişanlanıp, ardından nikah masasına oturan 48 yaşındaki oyuncu Seray Sever şimdilerde anne olmak için gün sayıyor. İkiz bebek annesi olmaya hazırlanan Sever, çocuklarına vereceği isimleri açıkladı.
2018 yılında nikah masasına oturan ve uzun zamandır bebek hayali kuran Seray Sever, şimdilerde 8 aylık hamile.
Sosyal medya sayfasından paylaştığı hamilelik fotoğraflarıyla sık sık gündeme gelen Seray Sever, önümüzdeki haftalarda dünyaya gelecek bebeklerinin ismini açıkladı.
Seray Sever şu ifadeleri kullandı, "İkizlerden birinin ismi Sofia olacak.
Eşim koydu. Biz tanışmadan önce bir 'görüntü' belirmiş ona. 'Çocuğum oluyor ve adını Sofia koyuyordum' diye anlatmıştı bana ilk tanıştığımızda.
Diğer kızın ismini de ben koydum. Onun da adı Alya olacak. Harflerin enerjisine inanan biriyim. Baş harfi 'A' olsun istedim. Sofia duygusal bir isim, Alya ise daha kuvvetli, daha eril.