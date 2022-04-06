Haberler Magazin Aslı Enver'den Önder Öztarhan açıklaması geldi

Murat Boz ile evleneceklerine kesin gözüyle bakılan Aslı Enver'in adı bir süredir iş insanı Önder Öztarhan ile anılıyor. İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ve açıklamada bulunmayan çiftten Aslı Enver'den beklenen açıklama geldi. Enver ilişkisi ile ilgili açıklamada bulundu.