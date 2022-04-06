Aslı Enver’den Önder Öztarhan açıklaması geldi

Başarılı oyuncu Aslı Enver'in kısa süre önce iş insanı Önder Öztarhan ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı ancak yeni ilişkisiyle ilgili henüz herhangi bir açıklamada bulunulmamıştı.
Murat Boz ile evleneceklerine kesin gözüyle bakılan Aslı Enver'in adı bir süredir iş insanı Önder Öztarhan ile anılıyor. İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ve açıklamada bulunmayan çiftten Aslı Enver'den beklenen açıklama geldi. Enver ilişkisi ile ilgili açıklamada bulundu.
Başarılı oyuncu Aslı Enver'in kısa süre önce iş insanı Önder Öztarhan ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı ancak yeni ilişkisiyle ilgili henüz herhangi bir açıklamada bulunulmamıştı.
Başarılı oyuncu Aslı Enver'in kısa süre önce iş insanı Önder Öztarhan ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı ancak yeni ilişkisiyle ilgili henüz herhangi bir açıklamada bulunulmamıştı.
Sakin tavırlarıyla dikkat çeken 49 yaşındaki iş insanının, Aslı Enver'e evlilik teklifinde bulunduğu iddia edildi. Önder Öztarhan, Emirgan'da evine girerken objektiflere yansıdı. Bir aracın içinde arkadaşıyla görüntülenen Öztarhan, dakikalarca torpide gözünde bir şeyler aradı. Önder Öztarhan'a, Aslı Enver'le evlilik sorusu yöneltildi. İş insanı sorular karşısında sessiz kalmayı tercih edip, "İyi geceler" demekle yetindi.
GÖZLERDEN UZAK BULUŞMA
Gossippasta tarafından görüntülenen ikili, baş başa keyif yaptı. Yaklaşık iki saat mekanda kalan çift, daha sonra Alaçatı sokaklarını dolaştı. Sevgililer, İstanbul'da görüntülenmemek için gözlerden uzak mekanlarda buluşuyor.
ASLI ENVER KAHKAHAYI PATLATTI
Aslı Enver, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Elektrikli aracından inen oyuncu, toplantıya yetişmeye çalıştığını söyledi. Röportaj sırasında ses kaydı yapmak için telefonunu uzatan muhabirleri yanlış algılayan Enver, "O benim değil' şeklinde konuşup, gazetecilerden ses kaydı için uzatıldığı yanıtını alınca kahkahayı patlattı.
"ÇOK MUTLUYUM"
'Sırça' adlı tiyatro oyunu sorulan oyuncu, "Oyun çok güzel gidiyor" dedi. Sevgilisi Önder Öztarhan ile birlikteliğiyle alakalı Enver, "Süper gidiyor. Keyfim yerinde. Çok mutluluyum" şeklinde konuştu.