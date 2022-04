Haberler Magazin Attığı tokatla çok konuşulmuştu! Will Smith için karar verildi

ABD'de düzenlenen 94. Oscar Ödülleri geçtiğimiz günlerde Los Angeles'taki Dolby Theatre'da yapılan törenle sahiplerini bulmuştu. Ama tören canlı yayınlanırken, beklenmedik bir şekilde oyuncu Will Smith sunucu Chirs Rock'ı eşini şaka malzemesi yaptığı için tokatlamıştı. Tüm dünyada gündem olan olayın ardından ünlü oyuncu Will Smith ve ardından eşi Jada Pinkett Smith de sessizliğini bozarak özür dilemişti. Olay olan durum sonrasında ödüllü oyuncu Will Smith, Sinema Sanatları ve Bilim Akademisi'nden özür dilerek istifa ettiği duyurmuştu. Şimdi ise ünlü oyuncu Will Smith için karar verildi.