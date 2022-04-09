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Güzel oyuncu Pınar Altuğ'dan romantik paylaşım!

'Çocuklar Duymasın' dizisinde Meltem karakteriyle tanıdığımız Pınar Altuğ'un her hareketi olay oluyor. 2008 yılında meslektaşı Yağmur Atacan ile nikah masasına oturan Altuğ, ailesiyle mutlu anlarını sosyal medyadan da sıkça paylaşıyor. Hem paylaşımlarıyla hem de takipçileriyle olan etkileşimi oldukça dikkat çeken güzel oyuncu son olarak eşi Yağmur Atacan ile romantik bir paylaşımda bulundu, adeta düşman çatlattı.