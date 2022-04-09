Güzel oyuncu Pınar Altuğ’dan romantik paylaşım!

Ekranların uzun soluklu dizisi Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i olarak hafızalara kazınan başarılı oyuncu ve sunucu Pınar Altuğ özel hayatıyla her zaman dikkat çekiyor.
'Çocuklar Duymasın' dizisinde Meltem karakteriyle tanıdığımız Pınar Altuğ'un her hareketi olay oluyor. 2008 yılında meslektaşı Yağmur Atacan ile nikah masasına oturan Altuğ, ailesiyle mutlu anlarını sosyal medyadan da sıkça paylaşıyor. Hem paylaşımlarıyla hem de takipçileriyle olan etkileşimi oldukça dikkat çeken güzel oyuncu son olarak eşi Yağmur Atacan ile romantik bir paylaşımda bulundu, adeta düşman çatlattı.
Ekranların uzun soluklu dizisi Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i olarak hafızalara kazınan başarılı oyuncu ve sunucu Pınar Altuğ özel hayatıyla her zaman dikkat çekiyor.
47 yaşındaki Pınar Altuğ'un son pozları adeta düşman çatlattı. Pınar Altuğ'un son pozu ise eşi Yağmur Atacan ile geldi.
Pınar Altuğ ile eşi Yağmur Atacan'ın aşk pozuna yorum ve beğeni yağdı.