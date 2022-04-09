  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Magazin Güzel oyuncu Pınar Altuğ'dan romantik paylaşım!

Güzel oyuncu Pınar Altuğ'dan romantik paylaşım!

'Çocuklar Duymasın' dizisinde Meltem karakteriyle tanıdığımız Pınar Altuğ'un her hareketi olay oluyor. 2008 yılında meslektaşı Yağmur Atacan ile nikah masasına oturan Altuğ, ailesiyle mutlu anlarını sosyal medyadan da sıkça paylaşıyor. Hem paylaşımlarıyla hem de takipçileriyle olan etkileşimi oldukça dikkat çeken güzel oyuncu son olarak eşi Yağmur Atacan ile romantik bir paylaşımda bulundu, adeta düşman çatlattı.

09.04.2022, 14:12 Güncelleme Tarihi: 09.04.2022, 14:13

Ekranların uzun soluklu dizisi Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i olarak hafızalara kazınan başarılı oyuncu ve sunucu Pınar Altuğ özel hayatıyla her zaman dikkat çekiyor.

Güzel oyuncu Pınar Altuğ’dan romantik paylaşım!

47 yaşındaki Pınar Altuğ'un son pozları adeta düşman çatlattı. Pınar Altuğ'un son pozu ise eşi Yağmur Atacan ile geldi.

Güzel oyuncu Pınar Altuğ’dan romantik paylaşım!

Pınar Altuğ ile eşi Yağmur Atacan'ın aşk pozuna yorum ve beğeni yağdı.

Güzel oyuncu Pınar Altuğ’dan romantik paylaşım!

İşte Pınar Altuğ'un genç eşi Yağmur Atacan ile romantik paylaşımı...

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA