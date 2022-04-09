  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Magazin Şarkıcı Koray Candemir annesini son yolculuğuna uğurladı

Şarkıcı Koray Candemir annesini son yolculuğuna uğurladı

Kargo Grubu'nun eski solisti ünlü şarkıcı Koray Candemir'in 81 yaşındaki annesi, 9. kattan düşerek hayatını kaybetti. Acılı şarkıcıyı dostları yalnız bırakmazken, sanatçı hiçbir açıklama yapmadı. Şarkıcının kardeşi Durul Candemir ise, "Vertigo rahatsızlığı vardı. Hiç beklenmedik bir olay yaşandı" ifadelerini kullandı.

09.04.2022, 16:30 Güncelleme Tarihi: 09.04.2022, 16:31

Olay, dün saat 13.00 sıralarında Kadıköy Kozyatağı Mahallesi Şakacı Sokak'ta bulunan sitede meydana geldi.

Şarkıcı Koray Candemir annesini son yolculuğuna uğurladı

İddiaya göre, Şarkıcı Koray Candemir'in annesi Solmaz Candemir, yaşadığı 18 katlı binanın 9. katında camları silmek istediği sırada düştü.

Şarkıcı Koray Candemir annesini son yolculuğuna uğurladı

Olayı gören site sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri Solmaz Candemir'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Şarkıcı Koray Candemir annesini son yolculuğuna uğurladı

Solmaz Candemir'in cenaze namazı bugün Kadıköy Erenköy Mahallesi'ndeki Galip Paşa Camii'nde cuma namazına müteakip kılındı.

Şarkıcı Koray Candemir annesini son yolculuğuna uğurladı

Cenazede Koray Candemir'i Mor ve Ötesi grubunun solisti Harun Tekin, şarkıcı Ferhat Göçer, oyuncular Mert Fırat ve Beste Bereket de yalnız bırakmadı.

Şarkıcı Koray Candemir annesini son yolculuğuna uğurladı

Cenazede, Koray Candemir kardeşi Durul Candemir ile taziyeleri kabul etti.

Şarkıcı Koray Candemir annesini son yolculuğuna uğurladı

Annesinin ölümü ile ilgili konuşan Durul Candemir, "Hiç beklenmedik bir olay yaşadık. Gerçekten çok üzgünüz, yani hayat dolu bir insandı. Vertigo rahatsızlığı vardı. Allah'ın takdiri" dedi. Solmaz Candemir'in cenazesi helallik alındıktan ve cenaze namazı kılındıktan sonra Pendik'teki Yeni Şeyhli Mezarlığı'na defnedildi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA