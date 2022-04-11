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Haberler Magazin Ata Demirer'den mide ameliyatı açıklaması geldi

Ata Demirer'den mide ameliyatı açıklaması geldi

140 kiloyken 50 kilo vererek 90 kiloya kadar düşmüş ve son dönemde verdiği kilolarla çok konuşulan ünlü komedyen ve oyuncu Ata Demirer, dijital platformda yayınlanan bir programa konuk oldu. Demirer, merak edilen mide ameliyatı sorularına da açıklık getirdi.

11.04.2022, 09:23 Güncelleme Tarihi: 11.04.2022, 09:24

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve yaptığı paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren Ata Demirer, fazla kilolarından kurtulmasıyla adından söz ettiriyor.

Ata Demirer’den mide ameliyatı açıklaması geldi

Son olarak Aydınlıkevler'in galasında görüntülenen ünlü isim, geçtiğimiz aylarda Hayata Bağış Derneği'nin 14 Mart Tıp Bayramı'nda düzenlediği geceye konuk sanatçı olarak katılmıştı.

Ata Demirer’den mide ameliyatı açıklaması geldi

"PİDE FIRININA GİRER GİBİ MR ÇEKTİRDİM"

Sağlık sektörüyle ilgili espriler de yapan ünlü isim, "Tıpla yakından ilgileniyorum. Daha yeni kilo verdim ama maliyetli oldu. Siz doktorsunuz, tanıdığınız vardır. Söyleyin 120 kilo üstü insanlara da özel sigorta yapsınlar. MR çektirdim. O MR işi acayip. İnsan kendini pide fırınına girer gibi hissediyor, bitmek bilmedi. Renkli sıvıları dayadılar, özel sigorta kapsamında olmadığım için de pavyon hesabı gibi bir hesap geldi" demişti.

Ata Demirer’den mide ameliyatı açıklaması geldi

Bir süredir verdiği kilolarla dikkat çeken Ata Demirer, dijital platformda yayınlanan bir programa konuk oldu.

"ÇENEMİ TUTUNCA KİLO VERİYORUM"

Ünlü komedyen, mide Ameliyatı geçirip 50 kilo verdiği şeklindeki haberlere açıklık getirdi. "Saçma sapan şeyler söylemişler" diyen ünlü isim, şu ifadeleri kullandı:

Ata Demirer’den mide ameliyatı açıklaması geldi

"50 kilo fazlalığım yok, kime vereyim 50 kiloyu? Mide ameliyatına karşıyım. Allah mecbur etmesin, hani evden mahalle çıkarıyor ya adamı, o zaman olurum. Güzellik için mide ameliyatı olan var. 20 kilo için yapıyor bunu, çünkü kafası şişko. Ben 17-18 kilo verdim ama mide ameliyatına gerek yok, biraz çenemi tutunca veriyorum ben."

Ata Demirer’den mide ameliyatı açıklaması geldi

KUŞ PAZARI ANISI GÜLDÜRDÜ

Demirer, programda anlattığı 'kuş pazarı' anısıyla da güldürdü. Ünlü komedyen, "Avrupa Yakası'yla bir anda meşhur olduğum dönem. İstanbul Perşembe Pazarı'nın bittiği yerdeki köprüde kuş pazarı var dediler. Pazar günleri gitmeye başladım. Arada Orman Bakanlığı'ndan basıyorlarmış orayı. Bir baktım kameralar, zabıta mabıta geliyor. Yakaladıklarına ceza veriyorlar.

Ata Demirer’den mide ameliyatı açıklaması geldi

Ben de ipi kopmuş danalar gibi bir oraya bir buraya gidiyorum. Biri girdi koluma 'Gel abi, gel çabuk' falan diye. Büyük bir cipin yanına götürdü beni. Kaçırılıyor muyum diye düşündüm. Kapı bir açıldı, ufacık bir adam. Ama adamı tanıyorum; Süleyman Akdı. Jokeylerin kralı. Meraklıymış kuşlara. 'Bak' dedi, 'bu pazara çok gitme. Kamera seni yakalasaydı Ata Demirer yasak kuşları almaya gelmiş diye akşam haberlere çıkardın.' 20 metrekarelik bir dükkana gittik. Kepenkler kalktı, içeride bin tane saka. 'Bu ne abi?' dedim, 'Biz bunları tek tek dinliyoruz, beğenmediğimizi salıyoruz. Anlayacağın Zeki Müren'i arıyoruz' dedi" şeklinde konuştu.

Ata Demirer’den mide ameliyatı açıklaması geldi

YENİ OYUN SENEYE

Önümüzdeki sene yeni bir oyunla sahnede olacağını söyleyen oyuncu, "Ata Demirer Gazinosu 5 sene devam etti. Yenisini yazıyorum. İnşallah seneye ikincisini yapacağım. Müzikli yaparız yine ama değişik hayallerim var. 50 dakikalık şaka paketini yenilemek lazım. Öbür türlü seyirciye saygı duymuyormuşsun gibi olur" dedi.

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